Nagy Márton: tovább növeljük a magyar vállalkozások versenyképességét és exportteljesítményét

A Demján Sándor Program célja a kkv-k méretének megduplázása, az export ösztönzése és a hazai vállalkozások működésének támogatása, beruházásaik és befektetéseik előmozdítása, valamint a nemzetközi versenyképességük növelése - fűzte hozzá a miniszter.

Arról döntöttek, hogy 100 milliárd forinttal emelkedik a forgóeszköz-beszerzések és a beruházások hitelkerete, 40 milliárd forinttal a lízinghitelek kerete és 60 milliárd forinttal a beruházási és zöld beruházási hitelek kerete - ismertette Nagy Márton.

A hiteleket a magyar kkv-k kedvező kamatozás mellett vehetik igénybe - ezzel is segítve a fejlődésüket - fogalmazott a miniszter.

Bejegyzésében hozzátette: "Hajrá magyar kkv-k!".