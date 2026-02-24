ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd Mátyás
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Demján Sándor Programról tartott sajtótájékoztatón a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2025. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Nagy Márton: tovább növeljük a magyar vállalkozások versenyképességét és exportteljesítményét

Infostart / MTI

„Tovább növeljük a magyar vállalkozások versenyképességét és exportteljesítményét!” – írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter keddi Facebook-bejegyzésében, amelyben bejelentette, hogy 200 milliárd forinttal, azaz 700-ról 900 milliárd forintra emelik a Demján Sándor Programon belül elérhető és rendkívül népszerű EXIM konstrukciók keretösszegét.

A Demján Sándor Program célja a kkv-k méretének megduplázása, az export ösztönzése és a hazai vállalkozások működésének támogatása, beruházásaik és befektetéseik előmozdítása, valamint a nemzetközi versenyképességük növelése - fűzte hozzá a miniszter.

Arról döntöttek, hogy 100 milliárd forinttal emelkedik a forgóeszköz-beszerzések és a beruházások hitelkerete, 40 milliárd forinttal a lízinghitelek kerete és 60 milliárd forinttal a beruházási és zöld beruházási hitelek kerete - ismertette Nagy Márton.

A hiteleket a magyar kkv-k kedvező kamatozás mellett vehetik igénybe - ezzel is segítve a fejlődésüket - fogalmazott a miniszter.

Bejegyzésében hozzátette: "Hajrá magyar kkv-k!".

×