2026. február 24. kedd Mátyás
Legördül az első hibrid autó, egy Mercedes-Benz CLA 250 e Coupé a kecskeméti Mercedes-gyár gyártósoráról 2020. július 21-én. Megkezdődik a CLA 250 e Coupé és a CLA 250 e Shooting Brake hibrid modellek gyártása a kecskeméti Mercedes-gyárban.
Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

Minden vezető piacon csökken a benzines és a dízeles autók eladása

Infostart / MTI

3,9 százalékkal, 799 ezerre csökkent az új autók eladása januárban az Európai Unióban éves összevetésben - áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezetének jelentésében. Magyarországon az év első hónapjában a benzinüzeműekből 29 százalékkal, a dízeles autókból 49 százalékkal kevesebbet regisztráltak.

Januárban 24,2 százalékkal, 154 230-ra nőtt az új akkumulátoros elektromos autók regisztrálása januárban, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük 19,3 százalékra nőtt a tavaly januári 14,9 százalékról. A hibrid-elektromos autók részesedése 34,9 százalékról 38,6 százalékra emelkedett. Eközben a benzin- és dízelüzemű autók együttes piaci részesedése 30,1 százalékra esett vissza januárban a tavaly januári 39,5 százalékról.

Vegyesen alakult a januári eladás az EU négy piacán, amelyre az új akkumulátoros elektromos autók együttes értékesítésének a 60 százaléka esik: Franciaországban 52,1 százalékkal nőtt, Németország 23,8 százalékkal emelkedett, miközben Belgiumban 11,5 százalékkal csökkent, Hollandiában 35,4 százalékkal esett.

Januárban a benzinüzemű autók regisztrációja 28,2 százalékkal csökkent, minden vezető piacon visszaesést jegyeztek föl.

Franciaországban volt a legnagyobb csökkenés, 48,9 százalékkal, amelyet Németország követett 29,9 százalékos, Olaszország 25,5 százalékos, illetve Spanyolország 22,5 százalékos eséssel.

A múlt hónapban 175 ezer 989 új benzinüzemű autót regisztráltak, amivel a piaci részesedésük 22 százalékra esett vissza a tavaly januári 29,5 százalékról. A dízelüzemű autók piacán is folytatódott a csökkenő tendencia, a regisztrációk száma 22,3 százalékkal, 64 ezer 550-re csökkent, ezeknek az új autóknak a részaránya az EU teljes autópiacán 8,1 százalékra zsugorodott a tavaly januári 10 százalékról.

105 százalékkal több plug-in Magyarországon

Magyarországon idén januárban az új akkumulátoros autókból 780-at értékesítettek, 38,3 százalékkal többet a tavaly januárinál. A benzinüzeműekből 29 százalékkal kevesebbet, 1682-öt, a dízelüzemű autókból 49,3 százalékkal kevesebbet, 669-et regisztráltak. A plug-in hibrid autók eladása 105,8 százalékkal, 638-ra ugrott, míg a hibrid-elektromos autóké 0,3 százalékkal, 4496-ra csökkent.

Magyaroroszágon idén januárban összesen 8287 új autó adtak el, 9,2 százalékkal kevesebb mint egy éve.

A Volkswagen csoport (Skoda, Audi, Seat, Porsche) eladásai az EU-ban 3,7 százalékkal csökkentek, miközben a Renault-é 16,7 százalékkal, a Stellantisé pedig 9,1 százalékkal nőttek. A német luxusautó-gyártó, a BMW Csoport januári értékesítése 3,3 százalékkal csökkent, míg fő riválisa, a Mercedes-Benzé 4 százalékkal nőtt.

A dél-koreai Hyundai Csoport autóeladásai 14,7 százalékkal, a japán Toyota Csoporté 14,3 százalékkal, az amerikai Ford Motoré pedig 5,3 százalékkal esett vissza. Az amerikai elektromos autógyártó Tesla autóeladásai az Európai Unióban januárban 1,6 százalékkal, 7187-re csökkentek. Eközben a kínai BYD eladásai 175,3 százalékkal, 13 ezer 982-re emelkedett.

