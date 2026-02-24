Súlyosabb vámokkal fenyeget Donald Trump, felborulhat a megállapodás az EU-val is

Donald Trump elnök közösségi oldalán figyelmeztette az USA kereskedelmi partnerekit: ha bármely ország visszalép a nemrég megkötött megállapodásoktól, az Egyesült Államok a korábbinál is súlyosabb vámokat vet ki rájuk – más jogszabályok alapján. Donald Trump úgy fogalmazott: azok az államok, amelyek évtizedeken át „kifosztották” Amerikát, most jobban teszik, ha óvatosak.

Az elnök nem említette név szerint az EU-t, de az Európai Parlament épp hétfőn halasztotta el az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi egyezményről szóló szavazást. Az alku eredetileg maximum 15 százalékos amerikai vámot rögzített volna a legtöbb európai termékre, miközben az unió számos amerikai ipari árú esetében nullára csökkentette volna a vámokat.

A Legfelsőbb Bírósági határozat után a republikánus elnök által bejelentett 15 százalékos átalányvámot a már meglévőkhöz hozzáadva vetné ki Washington. Ez ellentmond a kialkudott tételeknek – mondta Bernd Lange, az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának elnöke. „A megállapodás kötelez” – tette hozzá, Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője. Brüsszel szerint Washingtonon a sor, hogy egyértelműen jelezze, tiszteletben tartja-e az egyezséget.

Harc a Legfelsőbb Bírósággal

Az Legfelsőbb Bíróság múlt heti döntése szerint Trump elnök jogellenesen alkalmazta a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatáskörökről szóló törvényt, ami alapján bevezette elhíresült vámjait.Donald Trump azonban azt állítja, az ítélet megerősítette, hogy más kereskedelmi törvényekre alapozva, akár erőteljesebb és jogilag biztosabb módon is élhet a vámemelés eszközével.

Az elnök már lépett is: a Kereskedelmi Törvény 122-es szakaszára hivatkozva eredetileg 10 százalékra, majd a törvény adta maximumra, a korábban említett 15 százalékra emelte az összes országra kivetett ideiglenes importvámot. Az új tarifa kedden lép hatályba. Ugyanebben a pillanatban az amerikai vámhatóság leállítja a bíróság által jogellenesnek minősített korábbi vámok beszedését.

A bizonytalanság miatt estek a tőzsdeindexek, gyengült a dollár az euróval és a jennel szemben.

Kérdések merültek fel más kétoldalú vámalkuk kapcsán is. Nagy-Britannia 10 százalékos vámról állapodott meg Washingtonnal, India 18, Vietnam 20 százalékos szintet fogadott el. Bár a Legfelsőbb Bíróság döntése formálisan nem érinti ezeket – mivel kétoldalú megállapodásokról van szó - a tárgyalások során a republikánus elnök keményebb vámokkal fenyegetett, ami nyomásgyakorlásnak minősíthető.

Az új, 15 százalékos globális vám legfeljebb 150 napig maradhat érvényben, ami után a Kongresszusnak kell meghosszabbítania. Donald Trump ugyanakkor egyértelművé tette: akár a Legfelsőbb Bíróság támogatja, akár nem, a vámok eszközéről nem kíván lemondani.