Élesedik a helyzet a Barátság leállása miatt Brüsszel és Budapest között

Az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján részletesen foglalkoztak a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték leállásával és az ebből fakadó politikai és energiabiztonsági következményekkel.

A vezeték működőképességével kapcsolatban az újságírók felidézték, hogy a magyar külügyminiszter szerint a rendszer technikailag üzemképes, és a szállítás újraindítása az ukrán félen múlik. Anna-Kaisa Itkonen erre reagálva három szempontot emelt ki: először is leszögezte, hogy a vezetéket orosz támadás érte, és Oroszország okozta a károkat. Másodszor hangsúlyozta, hogy a Bizottság számára a tagállamok energiabiztonsága elsődleges prioritás. Harmadrészt elmondta, hogy Ukrajna vállalta a helyreállítást, ugyanakkor a javítás időzítéséről és ütemezéséről kizárólag az ukrán hatóságok jogosultak dönteni – idézi szavait a Portfolio.

A szóvivő azt is bejelentette, hogy az Európai Bizottság szerdára összehívta az olajkoordinációs csoport ülését a helyzet áttekintésére. Pontosítása szerint a találkozót az Európai Bizottság elnökli, szakértői szinten zajlik, és az érintett tagállamok mellett részt vesz rajta az Energiaközösség is. Ukrajna ugyanakkor nem kapott meghívást a megbeszélésre, de a Bizottság vállalta, hogy az ott elhangzott információkat megosztja Kijevvel. Itkonen hozzátette: a formális ülésen túlmenően is folyamatos kapcsolatban állunk Magyarországgal, Szlovákiával és Ukrajnával, hogy naprakész képet kapjunk a fejleményekről.

Azzal kapcsolatban, hogy magyar miniszterelnök a korábbi vállalásával ellentétesen mégis visszavonta támogatását az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomag ügyében, Paula Pinho sajtószóvivő közölte: az Európai Tanács a hitelprogramról olyan konstrukcióban állapodott meg, amely lehetővé tette, hogy három tagállam – Magyarország, Szlovákia és Csehország – ne vegyen részt pénzügyileg a finanszírozásban. Közlése szerint ez a feltétel teljesült, így a Bizottság azt várja el, hogy minden vezető tartsa tiszteletben az adott szavát és a közösen elfogadott megállapodást. Szavai alapján „a vállalások be nem tartása a lojális együttműködés elvének sérelmét jelentené”. A Bizottság ugyanakkor nem bocsátkozott személyes minősítésbe, hanem intézményi szinten kezelte a kérdést.