ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.72
usd:
322.38
bux:
126824.91
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
European flags in front of the European Commission headquarters in Brussels, Belgium. ( Motion Blurred on flags)
Nyitókép: iantfoto/Getty Images

Élesedik a helyzet a Barátság leállása miatt Brüsszel és Budapest között

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Brüsszel szerint a Barátság vezetéket ért dróntámadás okozta károkért Oroszország felelős, az ellátásbiztonság a legfőbb prioritás, a helyreállítás ütemezése pedig az ukrán hatóságok hatáskörébe tartozik – derült ki az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján, amelyen központi téma volt a kőolajtranzit ügye.

Az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján részletesen foglalkoztak a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték leállásával és az ebből fakadó politikai és energiabiztonsági következményekkel.

A vezeték működőképességével kapcsolatban az újságírók felidézték, hogy a magyar külügyminiszter szerint a rendszer technikailag üzemképes, és a szállítás újraindítása az ukrán félen múlik. Anna-Kaisa Itkonen erre reagálva három szempontot emelt ki: először is leszögezte, hogy a vezetéket orosz támadás érte, és Oroszország okozta a károkat. Másodszor hangsúlyozta, hogy a Bizottság számára a tagállamok energiabiztonsága elsődleges prioritás. Harmadrészt elmondta, hogy Ukrajna vállalta a helyreállítást, ugyanakkor a javítás időzítéséről és ütemezéséről kizárólag az ukrán hatóságok jogosultak dönteni – idézi szavait a Portfolio.

A szóvivő azt is bejelentette, hogy az Európai Bizottság szerdára összehívta az olajkoordinációs csoport ülését a helyzet áttekintésére. Pontosítása szerint a találkozót az Európai Bizottság elnökli, szakértői szinten zajlik, és az érintett tagállamok mellett részt vesz rajta az Energiaközösség is. Ukrajna ugyanakkor nem kapott meghívást a megbeszélésre, de a Bizottság vállalta, hogy az ott elhangzott információkat megosztja Kijevvel. Itkonen hozzátette: a formális ülésen túlmenően is folyamatos kapcsolatban állunk Magyarországgal, Szlovákiával és Ukrajnával, hogy naprakész képet kapjunk a fejleményekről.

Azzal kapcsolatban, hogy magyar miniszterelnök a korábbi vállalásával ellentétesen mégis visszavonta támogatását az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomag ügyében, Paula Pinho sajtószóvivő közölte: az Európai Tanács a hitelprogramról olyan konstrukcióban állapodott meg, amely lehetővé tette, hogy három tagállam – Magyarország, Szlovákia és Csehország – ne vegyen részt pénzügyileg a finanszírozásban. Közlése szerint ez a feltétel teljesült, így a Bizottság azt várja el, hogy minden vezető tartsa tiszteletben az adott szavát és a közösen elfogadott megállapodást. Szavai alapján „a vállalások be nem tartása a lojális együttműködés elvének sérelmét jelentené”. A Bizottság ugyanakkor nem bocsátkozott személyes minősítésbe, hanem intézményi szinten kezelte a kérdést.

Kezdőlap    Külföld    Élesedik a helyzet a Barátság leállása miatt Brüsszel és Budapest között

orbán viktor

európai bizottság

dróntámadás

energetika

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé

Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé

Robert Fico egy vasárnap este a közösségi médiában közzétett videójában azt mondta, beváltja ígéretét, és lekapcsolja az ukránoknak az áramot. A szlovák kormányfő hétfőn ezért felkeresi az állami áramszállító vállalatot, az SEPS-t, és arra kéri a céget, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló rendkívüli villamosenergia-exportot.
 

Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi

Akik nem gyűjthetnek tovább ajánlásokat

Nem indul újra Csepel regnáló parlamenti képviselője

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Viktor: minden Ukrajnát támogató döntést meg fogunk vétózni, amíg nem érkezik olaj Magyarországra

Orbán Viktor: minden Ukrajnát támogató döntést meg fogunk vétózni, amíg nem érkezik olaj Magyarországra

Az ukrán olajszállítások megindításának nincs technikai akadálya, ez csak Ukrajna döntésén múlik – mondta hétfőn a parlamentben Orbán Viktor. A miniszterelnök a tavaszi ülésszak nyitányán elmondott beszédében néhány konkrét célt is felvázolt a következő évekre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlanul lemondott a fociválogatott kapitánya: teljes sokkban a szurkolók

Váratlanul lemondott a fociválogatott kapitánya: teljes sokkban a szurkolók

Dick Advocaat azonnali hatállyal lemondott Curaçao szövetségi kapitányi posztjáról, döntését lánya egészségi állapotával indokolta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 09:45
Az elmúlt évtized legnagyobb vihara csapott le New York körül, 40 millióan érintettek – videó
2026. február 23. 08:46
Volodimir Zelenszkij a harmadik világháborúról beszél
×
×