Nagyot lép a WhatsApp, megkavarja az időt

A WhatsApp új üzenetidőzítős funkciója a személyes és a csoportos csevegésekben is elérhető lesz majd, mint az az iOS-es béta verzióból kiderült – írja a WABetaInfo híradása nyomán a hvg.hu.

Az újdonság a Scheduled Messages (Ütemezett Üzenetek) nevet kapta, és akkor küldi ki a megfogalmazott üzenetet, amikor a felhasználó szeretné. Elég csak beírni az üzenetet, majd egy erre szolgáló gombbal kiválasztani a küldés pontos idejét – kiválasztva a dátumot, órát, percet.

Az ütemezett üzeneteket egy kifejezetten ezt a célt szolgáló képernyőn tekinthetjük majd át a beszélgetés adatai között, és itt bármikor törölhetjük is őket elküldés előtt.

A funkció még fejlesztés alatt áll, és egyáltalán nem biztos, hogy a Meta végül be is vezeti. Azonban abból kiindulva, hogy már látni a nyomait az applikáció bétájában, vélhetően ezen a ponton már nem törlik el a fejlesztést.