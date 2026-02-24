ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.88
usd:
321.61
bux:
125404.88
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Régészek által feltárt maradványok a földben, egy lelőhelyen.
Nyitókép: Unsplash

Hátborzongató, nőkkel és gyerekekkel teli tömegsírt tártak fel Szerbiában

Infostart

A kutatók úgy vélik, az európai őstörténet egyik kiemelkedő leletének számít a közel háromezer éves sírhely.

Mintegy 2800 éves tömegsírra bukkantak a régészek Szerbiában, azon belül is Gomolavában, a mai Hrtkovci város közelében. A kutatók szerint a sírban erőszakosan meggyilkolt nők és gyermekek maradványait találták, ez pedig kulcsfontosságú lehet a tömeges erőszak fejlődésének megértésében a kora vaskorban – írja a Live Science híradása nyomán a 24.hu.

A kutatás alapján a tömegsír nem túl nagy, mindössze 2,9 méter átmérőjű és 05 méter mély volt. A gödörben kerámiaedények és apró, bronz kiegészítők, valamint közel 100 állat csontjai voltak, köztük egy fiatal tehén teljes csontváza a sír alján. Amikor a kutatók elkezdték áttanulmányozni a gödörben talált 77 emberi csontvázat, kiderült, hogy a 70 százalékuk nő volt, illetve 69 százalékuk gyermek.

A régészek alapos bizonyítékokat találtak arra is, hogy az áldozatok erőszakos halált haltak. Fejükön ugyanis szándékos, halálos traumára utaló sérüléseket találtak, az azokat okozó ütéseket pedig vélhetően közelről adták le, egy tompa eszközzel. A kutatók szerint a támadók a sérülések helyét tekintve jelentősen magasabbak lehettek az áldozatoknál, vagy lóháton ültek.

A DNS-vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a 77 megtalált áldozat közül csak páran álltak szoros rokoni kapcsolatban, ami arra utal, hogy a gyilkosság nem egy nagycsaládos település elleni rajtaütés volt. Valójában az emberek több mint egyharmada a Gomolava régión kívül nőtt fel, így a szakértők szerint ez a terület a brutálisan meggyilkolt nők és gyermekek eltemetésének központja lehetett.

Korábban, 1954-ben már feltártak egy másik tömegsírt Gomolavában, ebben a gödörben szintén többségében női csontvázak voltak, valamint ugyanebből a korszakból származó állatcsontokat, fémtárgyakat és kerámiákat is találtak. Gomolavát eredetileg a Száva folyó mentén, az i. e. 6. évezredben alapították, ám több népcsoport keveredésére csak az i. e. 9. században kerülhetett sor – a kutatók szerint nagyjából innen datálható a konfliktusos időszak kezdete.

Kezdőlap    Tudomány    Hátborzongató, nőkkel és gyerekekkel teli tömegsírt tártak fel Szerbiában

régészet

kutatás

tömegsír

szerbia

feltárás

ókor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Négy éve tört ki az ukrajnai háború – Elemző: Oroszországnak még másfél-két év kell

Négy éve tört ki az ukrajnai háború – Elemző: Oroszországnak még másfél-két év kell
Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban úgy vélekedett: négy év sem volt elég ahhoz, hogy akár Oroszország, akár Ukrajna egy kényszerbékébe belemenjen. A háborús győzelem vagy vereség jelképe szerinte Donbasz sorsa lehet, aminek elvesztése komoly változásokat indíthat meg mindkét fél esetében.
 

Volodimir Zelenszkij: az orosz elnök nem tudta elérni háborús céljait

Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától

Kína atom-ütőerőben beérheti az oroszokat és Amerikát Washington szerint

VIDEÓ
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elfogyott a munkaerő? Ezzel az egyszerű módszerrel hidalnák át a súlyos hiányt az építőiparban

Elfogyott a munkaerő? Ezzel az egyszerű módszerrel hidalnák át a súlyos hiányt az építőiparban

A szakképzett munkaerő hiánya komoly fennakadásokat okoz az építőiparban. Az európai vállalkozások csaknem egyharmada szerint a munkaerőkapacitások szűkössége megnehezíti a feladatok elvégzését, növeli a projektek költségeit – és a helyzet Magyarországon is hasonló. A tartósnak bizonyuló kedvezőtlen tendenciára reagálva az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) nemrégiben önálló humán erőforrás munkacsoportot hozott létre, a digitális építőipari platformját itthon is forgalmazó PlanRadar pedig ehhez kapcsolódóan összefoglalta, hogy a munkafolyamatok digitalizációja hogyan támogatja a gyakorlatban a kisebb csapatok hatékonyságának javítását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélybe kerülhet az EU-USA megállapodás: Brüsszel szerint újabb vámháború törhet ki

Veszélybe kerülhet az EU-USA megállapodás: Brüsszel szerint újabb vámháború törhet ki

Az Európai Unió megállapítása szerint Donald Trump új vámpolitikája ellentétes a tavaly nyáron kötött transzatlanti kereskedelmi egyezménnyel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 09:37
Négyszáz éves hajó roncsai bukkantak elő a vízből, a régészek versenyt futottak az idővel
2026. február 24. 07:35
Nagyot lép a WhatsApp, megkavarja az időt
×
×