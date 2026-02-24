ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd
Realistic fiery explosion with sparks and smoke isolated on black background
Nyitókép: dzika_mrowka/Getty Images

Pokolgép robbant Moszkvában – videók

Infostart / MTI

Egy rendőrautó mellett történt a detonáció, halálos áldozatok is vannak.

Pokolgép robbant egy rendőrségi járőrautó közelében az éjjel Moszkva belvárosában, egy rendőr életét vesztette, két másik megsebesült, és a helyszínen meghalt az elkövető is – közölte kedden az orosz belügyminisztérium sajtószolgálata.

A két sebesült rendőrt kórházba szállították. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) büntetőeljárást indított a merénylet és a robbanószerkezet illegális birtoklása miatt.

Az első jelentések szerint kedden pár perccel éjfél után egy járókelő „ismeretlen eszközt robbantott” fel a Szavjolovszkij pályaudvar környékén egy közlekedési rendőrségi szolgálati jármű közelében. A rendőrség kezdetben azt közölte, hogy a tettes elmenekült a helyszínről.

(A nyitókép illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Pokolgép robbant Moszkvában – videók

moszkva

halálos áldozat

rendőr

pokolgép

