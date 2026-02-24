Pokolgép robbant Moszkvában – videók

Pokolgép robbant egy rendőrségi járőrautó közelében az éjjel Moszkva belvárosában, egy rendőr életét vesztette, két másik megsebesült, és a helyszínen meghalt az elkövető is – közölte kedden az orosz belügyminisztérium sajtószolgálata.

A két sebesült rendőrt kórházba szállították. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) büntetőeljárást indított a merénylet és a robbanószerkezet illegális birtoklása miatt.

One traffic police officer was killed and a second was injured as a result of the detonation of an unidentified device at Savyolovsky Station Square in Moscow, the Interior Ministry reported.



The suspect is being sought; he fled the scene. pic.twitter.com/fCQVo4l0zY — ASTRA (@ASTRA_PRESS) February 23, 2026

Az első jelentések szerint kedden pár perccel éjfél után egy járókelő „ismeretlen eszközt robbantott” fel a Szavjolovszkij pályaudvar környékén egy közlekedési rendőrségi szolgálati jármű közelében. A rendőrség kezdetben azt közölte, hogy a tettes elmenekült a helyszínről.

(A nyitókép illusztráció.)