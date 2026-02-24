„PR-fogyasztás” – Szakértő a plug-in hibridek csalódást keltő gyári adatairól

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, egy németországi vizsgálat szerint a mindennapi közlekedésben a plug-in hibrid autók üzemanyag-fogyasztása jóval magasabb, mint amit a hivatalos adatok mutatnak. A hivatalos mérések szerint a plug-in hibridek átlagosan négyszer annyi üzemanyagot használnak, mint amennyi a gyári értékek alapján várható lenne. A plug-in hibridek átlagos fogyasztása körülbelül másfél liter volt száz kilométeren, a valós közúti adatok azonban mintegy hat liter száz kilométerenkénti átlagot mutattak.

Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban elmondta: a plug-in hibridek talán a legszélesebb módon használható elektrifikált járművek. Hozzátette: a kívülről tölthető hibridekben már viszonylag nagyobb akkumulátor található, így hosszabb távot is meg tudnak tenni elektromos üzemben. Ezek az autók korábban 30-40 kilométereket tudtak megtenni, most már azonban jellemzően akár 50-60 kilométert is. Krepsz Zoltán nemrég vezetett egy kínai plug-in hibrid tesztautót, amellyel

téli körülmények között is mintegy száz kilométert autózott, és ez a jármű tavasszal vagy nyáron, amikor sokkal magasabb a hőmérséklet, akár 130-140 kilométer megtételére is képes lehet.

A szakírót egyáltalán nem lepte meg, hogy a németországi felmérés során a valós fogyasztási adatok jelentősen eltértek a gyártók által megadott adatoktól. Mint fogalmazott, autós szakmai berkekben azt szokták mondani, a plug-in hibrideknél általános jelenséggé vált a „PR-fogyasztás”, amit „nagyon szívesen kommunikálnak” a különböző autómárkák, mert gyakran nullával kezdődő értékeket hoznak nyilvánosságra, vagyis például száz kilométerenként 0,9 liternyi üzemanyagot fogyaszt el egy-egy plug-in hibrid.

Krepsz Zoltán tájékoztatása szerint az ilyen mérések során az történik, hogy „csontra kiautózzák az akkumulátorban lévő teljesítményt”, de fontos tudni, hogy a plug-in hibridek akkumulátora soha nem merül le teljesen.

Amikor pedig elhasználták az elektromos energiát, akkor a belső égésű motorral dolgozva megtesznek száz kilométert, és végül ez a fogyasztási érték kerül be a katalógusba.

Ez a fogyasztási érték ugyanakkor nagyon sok külső tényezőtől függ. Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese a befolyásoló körülmények közé sorolta a hőmérsékletet és a sofőrök vezetési stílusát is, így ahogy fogalmazott, „ennek igazából a közelébe sem nagyon lehet kerülni”.

Megjegyezte: akkor jöhetnek ki nagyon kedvező értékek, ha az autósok valóban a célnak megfelelően úgy tudják használni a plug-in hibridjüket, hogy folyamatosan töltik. „Az eltérést most egy újfajta mérési módszer bevezetése jelenti” – tette hozzá Krepsz Zoltán.