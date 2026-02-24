ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.41
usd:
322.36
bux:
127042.45
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Plug-in hibrid autó
Nyitókép: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

„PR-fogyasztás” – Szakértő a plug-in hibridek csalódást keltő gyári adatairól

Infostart / InfoRádió - Domanits András
ELŐZMÉNYEK

Egy németországi vizsgálat szerint a plug-in hibrid autók üzemanyag-fogyasztása jelentősen magasabb annál, mint amennyi a gyári értékek alapján várható lenne. Krepsz Zoltán, Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban elmondta: a különböző autómárkák „szívesen kommunikálnak” nullával kezdődő értékeket száz kilométeren, és arról is részletesen beszélt, hogyan zajlanak ezek a mérések. Kiemelte, hogy az eltéréseket egy újfajta mérési módszer bevezetése okozza.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, egy németországi vizsgálat szerint a mindennapi közlekedésben a plug-in hibrid autók üzemanyag-fogyasztása jóval magasabb, mint amit a hivatalos adatok mutatnak. A hivatalos mérések szerint a plug-in hibridek átlagosan négyszer annyi üzemanyagot használnak, mint amennyi a gyári értékek alapján várható lenne. A plug-in hibridek átlagos fogyasztása körülbelül másfél liter volt száz kilométeren, a valós közúti adatok azonban mintegy hat liter száz kilométerenkénti átlagot mutattak.

Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban elmondta: a plug-in hibridek talán a legszélesebb módon használható elektrifikált járművek. Hozzátette: a kívülről tölthető hibridekben már viszonylag nagyobb akkumulátor található, így hosszabb távot is meg tudnak tenni elektromos üzemben. Ezek az autók korábban 30-40 kilométereket tudtak megtenni, most már azonban jellemzően akár 50-60 kilométert is. Krepsz Zoltán nemrég vezetett egy kínai plug-in hibrid tesztautót, amellyel

téli körülmények között is mintegy száz kilométert autózott, és ez a jármű tavasszal vagy nyáron, amikor sokkal magasabb a hőmérséklet, akár 130-140 kilométer megtételére is képes lehet.

A szakírót egyáltalán nem lepte meg, hogy a németországi felmérés során a valós fogyasztási adatok jelentősen eltértek a gyártók által megadott adatoktól. Mint fogalmazott, autós szakmai berkekben azt szokták mondani, a plug-in hibrideknél általános jelenséggé vált a „PR-fogyasztás”, amit „nagyon szívesen kommunikálnak” a különböző autómárkák, mert gyakran nullával kezdődő értékeket hoznak nyilvánosságra, vagyis például száz kilométerenként 0,9 liternyi üzemanyagot fogyaszt el egy-egy plug-in hibrid.

Krepsz Zoltán tájékoztatása szerint az ilyen mérések során az történik, hogy „csontra kiautózzák az akkumulátorban lévő teljesítményt”, de fontos tudni, hogy a plug-in hibridek akkumulátora soha nem merül le teljesen.

Amikor pedig elhasználták az elektromos energiát, akkor a belső égésű motorral dolgozva megtesznek száz kilométert, és végül ez a fogyasztási érték kerül be a katalógusba.

Ez a fogyasztási érték ugyanakkor nagyon sok külső tényezőtől függ. Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese a befolyásoló körülmények közé sorolta a hőmérsékletet és a sofőrök vezetési stílusát is, így ahogy fogalmazott, „ennek igazából a közelébe sem nagyon lehet kerülni”.

Megjegyezte: akkor jöhetnek ki nagyon kedvező értékek, ha az autósok valóban a célnak megfelelően úgy tudják használni a plug-in hibridjüket, hogy folyamatosan töltik. „Az eltérést most egy újfajta mérési módszer bevezetése jelenti” – tette hozzá Krepsz Zoltán.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Autó    „PR-fogyasztás” – Szakértő a plug-in hibridek csalódást keltő gyári adatairól

autó

vizsgálat

fogyasztás

krepsz zoltán

plug-in hibrid

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától
Négy éve tart az ukrajnai háború

Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától
A háború még akár évekig eltarthat – mondja Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, aki az ukrajnai háború közelgő negyedik évfordulója apropóján elmondta, a négy év Oroszország szempontjából nem hozott hasznot, a támadó fél nem sok mindent ért el abból, amit eltervezhetett, bizonyos területeket megszerzett, de talán erre nem akart négy évet elpazarolni. Oroszország embervesztesége milliós, Ukrajnáé sok százezres lehet. Nagyjából tiszta az is, mi áll a tűzszünet, így a béke útjában.
„PR-fogyasztás” – Szakértő a plug-in hibridek csalódást keltő gyári adatairól

„PR-fogyasztás” – Szakértő a plug-in hibridek csalódást keltő gyári adatairól

Egy németországi vizsgálat szerint a plug-in hibrid autók üzemanyag-fogyasztása jelentősen magasabb annál, mint amennyi a gyári értékek alapján várható lenne. Krepsz Zoltán, Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban elmondta: a különböző autómárkák „szívesen kommunikálnak” nullával kezdődő értékeket száz kilométeren, és arról is beszélt, hogyan zajlanak ezek a mérések. Kiemelte, hogy az eltéréseket egy újfajta mérési módszer bevezetése okozza.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Saját tábornoka figyelmeztette Trumpot: ha ezt meglépi, Amerika végtelen háborúba ragadhat bele

Saját tábornoka figyelmeztette Trumpot: ha ezt meglépi, Amerika végtelen háborúba ragadhat bele

Komoly vita zajlik a Trump-kormányzat felső vezetésében arról, hogy az Egyesült Államok katonai csapást mérjen-e Iránra, vagy adjon még egy esélyt a diplomáciának. Miközben a vezérkari főnökök óvatosságra int, a kormányzaton kívüli szövetségesek – köztük Izrael miniszterelnöke – a támadás mellett érvelnek - írta az Axios.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Térdre kényszerül a magyar kiskereskedelem: a kisboltok sorra buknak, a diszkontok mindent letarolnak

Térdre kényszerül a magyar kiskereskedelem: a kisboltok sorra buknak, a diszkontok mindent letarolnak

A magyar kiskereskedelemnek 2025-ben minden korábbinál nehezebb éve volt: a szigorodó szabályozások, az árréssapka torzító hatása egyszerre alakította át az ágazatot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mexico sends thousands of soldiers to stop violence after death of drug lord

Mexico sends thousands of soldiers to stop violence after death of drug lord

A wave of violence has erupted across Mexico since a powerful drug cartel boss died following his capture by special forces.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 05:36
Egymás után két balesetet okozott, mindkétszer továbbhajtott az ittas sofőr – videó
2026. február 24. 04:45
Vasárnap éjfél után jöhet a hidegzuhany az autósoknak
×
×