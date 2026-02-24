ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.14
usd:
321.81
bux:
125243.12
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Újabb csodára készül a csapat a sarkkörön túlról

Infostart

Négy mérkőzést játszanak ma a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a tét a nyolcaddöntőbe, a legjobb 16 közé jutás. Két párharc lefutottnak tűnik, egynek akad biztos esélyese, ám a milánói találkozó nyílt, izgalmasnak ígérkezik.

Múlt szerdán a Newcastle United 6–1-re nyert a Qarabag ellen Azerbajdzsánban, a meccs nem csak az eredményről, de arról is emlékezetes marad, hogy Anthony Gordon négy gólt szerzett az első félidőben, erre korábban csak egy játékos, a brazil Luíz Adriano volt képes, még a Sahtar Donyeck játékosaként. A visszavágó lefutott, a Qarabag legutóbb január végén járt Angliában, akkor 6–0-ra kikapott a Liverpooltól. A folytatásban a Chelsea vagy a Barcelona vár majd a Szarkákra.

Ugyancsak óriási lépést tett a továbbjutás felé a Bayer Leverkusen, miután hat napja Patrik Schickkét góljával 2–0-ra nyert Pireuszban. A német csapatnak sem lesz könnyű a folytatás: Bayern München vagy Arsenal...

Az Atlético Madrid jól kezdett Bruges-ben, de végül „csak” 3–3-as döntetlent ért el az FC Bruges ellen az első mérkőzésen. A fogadóirodák mindössze 1.40-1.50-re adják a továbbjutását, ellentétben a döntetlenért 5,58-at, a belgák győzelmére több mint nyolcszoros a szorzó. Az FC Bruges a négy idegenbeli mérkőzéséből csak egyen nem kapott ki a ligaszakaszban, a Kajrat elleni győzelem hozta meg tulajdonképpen a továbbjutást. (A madridi mérkőzés 18.45-kor kezdődik, a további három 21.00 órakor.)

A nap slágere az Internazionale és a Bodö/Glimt mérkőzése. A norvégok 3–1-re nyerték az elsőmérkőzést, 2026-ban két győzelem és egy döntetlen eddig a mérlegük a BL-ben, pedig olyan csapatokkal játszottak, mint a Manchester City, az Atlético Madrid és az Inter. Idén eddig ezt a három tétmérkőzést játszotta a sarkkörön túlról Milánóba repülő gárda, a norvég bajnokság még nem kezdődött meg.

Mind a két csapatból lesz hiányzó, az olaszoktól Hakan Calhanoglu és Lautaro Martínez, a norvégoktól Mikkel Bro Hansen és Gift Sunday, de utóbbiak nincsenek is benevezve a sorozatra, egyébként sem játszanának.

A fogadóirodák szerint az Inter nagy favorit a mérkőzésen, 1,28-szoros a szorzó a sikerére, 10,0 a norvégokéra. De a kérdés az, hogy kettővel tud-e nyerni az Inter, s az még mindig csak a hosszabbításra elég.

Kezdőlap    Sport    Újabb csodára készül a csapat a sarkkörön túlról

bajnokok ligája

internazionale

bodöglimt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Orbán Viktor miniszterelnök levelet küldött António Costának, az Európai Tanács elnökének, 2026. február 23-án. A levelet a kormányfő 2026. február 24-én tette közzé közösségi oldalán.
 

Négy éve tört ki az ukrajnai háború – Elemző: Oroszországnak még másfél-két év kell

Volodimir Zelenszkij: az orosz elnök nem tudta elérni háborús céljait

Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától

Kína atom-ütőerőben beérheti az oroszokat és Amerikát Washington szerint

Magyar vétó a következő szankciós csomag ellen – nem ez az utolsó lépés

A lengyel elnöki tanácsadó is megszólalt a magyar-ukrán olajvitával kapcsolatban

Orbán Viktor: megtörjük az ukrán olajblokádot

Áramstop Ukrajna felé: a szlovák kormány tovább is menne, az ellenzék szerint hazaáruláshoz közeli a döntés

VIDEÓ
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vizsgálódik az MNB, nagyot esett a Mol árfolyama

Vizsgálódik az MNB, nagyot esett a Mol árfolyama

Eladási hullám söpört végig tegnap az amerikai tőzsdéken, a hangulatot rontották Donald Trump vámintézkedései, melyeket az után hozott nyilvánosságra, hogy az Legfelsőbb Bíróság érvénytelenítette viszonossági vámjainak nagy részét. Emellett az AI körüli bizonytalanság is nyomást helyezett a piacra, az elmúlt hetekhez hasonlóan újabb részvényeket ütöttek meg a mesterséges intelligencia potenciális diszruptív hatása miatt. Ezt követően az ázsiai piacokon vegyes mozgásokat lehetett látni, a befektetők óvatosabbá váltak az újabb amerikai vámfegyegetések miatt. Európában vegyes mozgások láthatók, nincs határozott irány a piacokon. Ma itthon a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntésére szegeződik a tekintet. Emellett a Mol részvényeiben látható nagyobb elmozdulás, miután az MNB bennfentes kereskelem gyanúja miatt indított vizsgálatot a céggel szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló számok az EU-ból: kétharmad érzi úgy, hogy veszély fenyegeti országát

Sokkoló számok az EU-ból: kétharmad érzi úgy, hogy veszély fenyegeti országát

A kutatás szerint az európaiak többsége bízik abban, hogy az EU képes garantálni a biztonságot és a védelmet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 10:25
Brutális harcot vívhat az Atlético Madrid – sport a tévében
2026. február 24. 09:49
Súlyos futballbotrány Argentínában
×
×