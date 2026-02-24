Újabb csodára készül a csapat a sarkkörön túlról

Múlt szerdán a Newcastle United 6–1-re nyert a Qarabag ellen Azerbajdzsánban, a meccs nem csak az eredményről, de arról is emlékezetes marad, hogy Anthony Gordon négy gólt szerzett az első félidőben, erre korábban csak egy játékos, a brazil Luíz Adriano volt képes, még a Sahtar Donyeck játékosaként. A visszavágó lefutott, a Qarabag legutóbb január végén járt Angliában, akkor 6–0-ra kikapott a Liverpooltól. A folytatásban a Chelsea vagy a Barcelona vár majd a Szarkákra.

Ugyancsak óriási lépést tett a továbbjutás felé a Bayer Leverkusen, miután hat napja Patrik Schickkét góljával 2–0-ra nyert Pireuszban. A német csapatnak sem lesz könnyű a folytatás: Bayern München vagy Arsenal...

Az Atlético Madrid jól kezdett Bruges-ben, de végül „csak” 3–3-as döntetlent ért el az FC Bruges ellen az első mérkőzésen. A fogadóirodák mindössze 1.40-1.50-re adják a továbbjutását, ellentétben a döntetlenért 5,58-at, a belgák győzelmére több mint nyolcszoros a szorzó. Az FC Bruges a négy idegenbeli mérkőzéséből csak egyen nem kapott ki a ligaszakaszban, a Kajrat elleni győzelem hozta meg tulajdonképpen a továbbjutást. (A madridi mérkőzés 18.45-kor kezdődik, a további három 21.00 órakor.)

A nap slágere az Internazionale és a Bodö/Glimt mérkőzése. A norvégok 3–1-re nyerték az elsőmérkőzést, 2026-ban két győzelem és egy döntetlen eddig a mérlegük a BL-ben, pedig olyan csapatokkal játszottak, mint a Manchester City, az Atlético Madrid és az Inter. Idén eddig ezt a három tétmérkőzést játszotta a sarkkörön túlról Milánóba repülő gárda, a norvég bajnokság még nem kezdődött meg.

Mind a két csapatból lesz hiányzó, az olaszoktól Hakan Calhanoglu és Lautaro Martínez, a norvégoktól Mikkel Bro Hansen és Gift Sunday, de utóbbiak nincsenek is benevezve a sorozatra, egyébként sem játszanának.

A fogadóirodák szerint az Inter nagy favorit a mérkőzésen, 1,28-szoros a szorzó a sikerére, 10,0 a norvégokéra. De a kérdés az, hogy kettővel tud-e nyerni az Inter, s az még mindig csak a hosszabbításra elég.