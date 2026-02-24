Brutális harcot vívhat az Atlético Madrid – sport a tévében

M4 Sport
19.00: Vízilabda, női ob I, Ferencváros-UVSE
Sport 1
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágó, Atlético Madrid-Club Brugge
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágó, Newcastle United-Qarabag
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, Flensburg-Montpellier
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágó, Bayer Leverkusen-Olimpiakosz
Eurosport 1
14.00, 20.00: Sznúker, Welsh Open, 1. forduló
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Taavun - al-Hilal
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Southampton-Queens Park Rangers