2026. február 24. kedd Mátyás
High Angle Shot Behind Galkeeper Gates: Stadium with Soccer Championship Match. Teams Play, Crowds of Fans Cheer. Football Tournament. Sports Channel Broadcasting Final Game Of The Season.
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Brutális harcot vívhat az Atlético Madrid – sport a tévében

Infostart / MTI

Jönnek a labdarúgó Bajnokok Ligája visszavágói a nyolcaddöntőbe jutásért. A fradi női pólósai az UVSE-t fogadják. Folytatódik a kézilabda BL, de angol és szaúdi futballmérkőzést, valamint sznúkert is adnak élőben kedden a sportcsatornák.

M4 Sport

19.00: Vízilabda, női ob I, Ferencváros-UVSE

Sport 1

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágó, Atlético Madrid-Club Brugge

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágó, Newcastle United-Qarabag

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, Flensburg-Montpellier

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágó, Bayer Leverkusen-Olimpiakosz

Eurosport 1

14.00, 20.00: Sznúker, Welsh Open, 1. forduló

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Taavun - al-Hilal

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Southampton-Queens Park Rangers

sport

élő közvetítés

tévéműsor

Súlyos futballbotrány Argentínában

Súlyos futballbotrány Argentínában

Az argentin labdarúgó-bajnokságban elhalasztják a március 5. és 8. között tervezett mérkőzéseket a dél-amerikai ország sportági szövetsége (AFA) ellen felhozott adócsalási vádak miatt – jelentette be az AFA.
VIDEÓ
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Masszív támadás érte Oroszországot – Lángolt az orosz égbolt, egész éjjel dolgoztak a védelmi erők

Masszív támadás érte Oroszországot – Lángolt az orosz égbolt, egész éjjel dolgoztak a védelmi erők

24 óra alatt 380 ukrán drónt lőtt le a légtérben az orosz légvédelem – jelenti a News.ru.

Fáradt olajjal kente be a fákat a hódok ellen egy egri lakos: durva környezetszennyezés lett a vége

Fáradt olajjal kente be a fákat a hódok ellen egy egri lakos: durva környezetszennyezés lett a vége

Lakossági bejelentés nyomán vonultak ki a tűzoltók az Eger felnémeti városrészébe, miután olajszennyezés jelent meg az Eger-patak vizén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

×