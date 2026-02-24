Pénzváltás lőfegyverrel és baltával

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kezdeményezésére kiadott európai elfogatóparancs alapján Németországban fogtak el egy fegyveres rablás miatt körözött szír állampolgárt – írja a Police.hu.

A 40 éves A. R.-t február 18-án a hegyeshalmi határátkelőnél adták át az osztrák rendőrök budapesti kollégáiknak. A BRFK Rablás és Szervezett Bűnözés Elleni Osztály nyomozói azzal gyanúsítják, hogy társaival 2023. december 6-án este pénzváltás ürügyén egy XXII. kerületi parkba csaltak egy egyiptomi férfit. Öten támadtak rá, egyikük a levegőbe lőtt, míg a most Magyarországra hozott férfi baltát lóbálva fenyegette. A sértett kocsijából több mint kilencmillió forintnak megfelelő eurót vettek el, majd autóval elmenekültek. A megtámadott férfi nem szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést.

Február 18-án fegyveresen, csoportosan, jelentős értékre elkövetett rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a szír állampolgárt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A BRFK rablási nyomozói további három elkövetőt azonosítottak már, őket szintén külföldön fogták el, kiadatásukat kezdeményezték. Az ötödik tettes után tovább folyik a nyomozás.