Szakértő: egyre több pénz a folyószámlákon, de érdemes lenne kamatoztatni

Valamilyen szinten érthető, hogy az emberek tartanak egy biztonsági tartalékot a folyószámlájukon. Néhány havi pénzre mindenképp szükség van. Viszont ez az összeg már átlagosan fejenként 1,7 millió forintra jön ki, ami természetesen egy átlag, tehát nem mindenkinek ugyanennyi – mondta Richter Ádám, a money.hu pénzügyi szakértője.

Két dolgot lehetne tenni. Vagy befektetik valamibe, de ilyenkor is jó, ha marad hozzáférhető összeg a bankszámlán, amihez gyorsan, költségek nélkül hozzá lehet férni. A másik alternatíva, hogy

egy olyan bankot választanak, ahol értelmezhető kamatot fizetnek a náluk lévő folyószámlára, vagy ahol elérhető egy olyan megtakarítási számla, ahol értelmezhető a kamat, nem pedig 0,01 százalék, mint a legtöbb banknál, hanem mondjuk 2-5 százalék közötti

– tette hozzá. Ennek nem néznek utána eléggé az emberek, a bankváltást pedig sokan bonyolultnak gondolják – mondta Richter Ádám, aki szerint ha egyszer van arra opció, hogy a pénz kamatozzon is, de könnyen hozzáférhető is maradjon, akkor miért ne választaná valaki ezt a lehetőséget ahelyett, hogy így most gyakorlatilag ő fizet a banknak a költségeken keresztül azért, hogy őrzi a pénzét?

Azt szokták mondani, hogy a havi megélhetésnek úgy nagyjából 3-6 havi összege az, ami vésztartaléknak megfelelő szint, ennél többet viszont nem érdemes lekötés nélkül tartani

– mondta. Először érdemes alacsony kockázatú befektetésekkel kezdeni. Az állampapír az, ami szóba jön, az állami garancia miatt ennek nagyon alacsony a kockázata, és nem kell hozzá nagy szakértelem, tehát ezzel érdemes kezdeni. Utána lehet gondolkozni a befektetési jegyekben, részvényekben – tette hozzá a money.hu pénzügyi szakértője.