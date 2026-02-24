ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd
Nyitókép: Pixabay

Súlyos futballbotrány Argentínában

Infostart / MTI

Az argentin labdarúgó-bajnokságban elhalasztják a március 5. és 8. között tervezett mérkőzéseket a dél-amerikai ország sportági szövetsége (AFA) ellen felhozott adócsalási vádak miatt – jelentette be az AFA.

A vám- és ellenőrzési hivatal azzal vádolja a szövetséget, hogy nem rendezte adótartozásait, az AFA ugyanakkor állítja, hogy már befizette a hátralékát, és teljesítette összes adózási kötelezettségét.

Az ügy részeként tavaly decemberben házkutatásokat végeztek Claudio Tapiánál, az AFA elnökénél, továbbá egy közeli bizalmasánál és a szövetség helyettes pénztárosánál is. Őket jelentős vagyon illegális felhalmozásával gyanúsítják.

Az argentin igazságszolgáltatás vizsgálja a Sur Finanzasnak, annak a pénzügyi vállalatnak a számviteli gyakorlatát is, amely több élvonalbeli klubot, valamint az argentin nemzeti válogatottat is szponzorálja. A céget, amelyet Tapia barátja, Ariel Vallejo üzletember vezet, sikkasztással gyanúsítják.

A futballelnököt, akinek megtiltották az ország elhagyását, kihallgatásra március 5-re beidézték a Buenos Aires-i bíróságra.

Az ESPN tévécsatorna szerint Tapiát azzal vádolják, hogy 2024-ben és 2025-ben nem fizetett be 19 milliárd peso (12,8 millió dollár) összegű társadalombiztosítási járulékot.

Kezdőlap    Sport    Súlyos futballbotrány Argentínában

