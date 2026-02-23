ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés tavaszi ülésszakának elsõ plenáris ülésén 2026. február 23-án. A kormányfõ mögött Kövér László házelnök.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A miniszterelnök az Országgyűlés parlamenti időszakának megnyitóján értékelte az elmúlt hónapokat és a kormány munkáját. Erre ellenzéki képviselők válaszoltak, az elhangzottakra viszonválaszban reagált Orbán Viktor.

„Hattyúdalról már hallottam, hattyúkórust most hallottam először. MSZP, Jobbik, Momentum, Párbeszéd, DK ki a parlamentből – ennyi távozóval némi szerénység indokolt lenne” – mondta.

„Itt többen a gödi gyár ügyében hazudtak, mert Magyarországon jelenleg a legszigorúbb környezetvédelmi szabályok vannak érvényben, ezeknek a hatóságok érvényt szereznek. A gödi önkormányzat negyedévente méri a víz, a levegő és a talaj szennyezettségét. Egyelten alkalommal sem mértek határérték feletti, a gyárból származó szennyezést. Ezeket nyilvánosságra hozzák, mindenki hozzáférhet. Ezért mondom, hogy hazudnak, hogy megtévesszék az embereket” – jelentette ki.

Most Orbán Viktor azt tanulta meg, hogy a parlamenti ellenzék az ukránok oldalára állt a hazájával szemben, mindannyian így tettek, szerinte ezért nagyon helyes, hogy eltűnnek a parlamentből. „De mi megvédjük a magyarok pénzét, biztonságát” – zárta szavait.

A miniszterelnök az Országgyűlés parlamenti időszakának megnyitóján értékelte az elmúlt hónapokat és a kormány munkáját. Erre ellenzéki képviselők válaszoltak, az elhangzottakra viszonválaszban reagált Orbán Viktor.
 

