Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

„Hattyúdalról már hallottam, hattyúkórust most hallottam először. MSZP, Jobbik, Momentum, Párbeszéd, DK ki a parlamentből – ennyi távozóval némi szerénység indokolt lenne” – mondta.

„Itt többen a gödi gyár ügyében hazudtak, mert Magyarországon jelenleg a legszigorúbb környezetvédelmi szabályok vannak érvényben, ezeknek a hatóságok érvényt szereznek. A gödi önkormányzat negyedévente méri a víz, a levegő és a talaj szennyezettségét. Egyelten alkalommal sem mértek határérték feletti, a gyárból származó szennyezést. Ezeket nyilvánosságra hozzák, mindenki hozzáférhet. Ezért mondom, hogy hazudnak, hogy megtévesszék az embereket” – jelentette ki.

Most Orbán Viktor azt tanulta meg, hogy a parlamenti ellenzék az ukránok oldalára állt a hazájával szemben, mindannyian így tettek, szerinte ezért nagyon helyes, hogy eltűnnek a parlamentből. „De mi megvédjük a magyarok pénzét, biztonságát” – zárta szavait.