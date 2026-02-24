Másfél év után változtatott az alapkamaton a Monetáris Tanács

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a mai napon tartott ülésén 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, amely így most 6,25 százalékos szinten áll. Az egynapos (O/N) betéti kamat 25 bázisponttal, 5,25 százalékra, az egynapos (O/N) hitel kamata szintén 25 bázisponttal, 7,25 százalékra csökkent.

Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban korábban úgy fogalmazott, hogy a szakemberek szerint „szinte biztosra vehető” az alapkamat-csökkentés. A várakozások pontosan 25 bázispontos csökkentésről szóltak.

Az elemző akkor emlékeztetett, hogy a Magyar Nemzeti Bank tavaly decemberben már a kommunikációban résnyire kinyitotta az ajtót a kamatcsökkentés előtt. A januári infláció a várakozásoknál is alacsonyabb lett, 2,1 százalékos. Ezzel az árrésstopok hatását figyelembe véve is a jegybanki toleranciasávon belülre került az infláció, tehát minden adott volt az alapkamat-csökkentéshez.

