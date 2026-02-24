ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.41
usd:
322.09
bux:
127042.3
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Lehet, hogy süt a nap, de jégesős zivatarok jönnek – figyelmeztetések, térkép

Infostart

Négy vármegye borult citromsárgába a HungaroMet térképén.

Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére is citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet zivatarok kialakulásának veszélye miatt.

Kedden ugyanis a délutáni órákban a keleti megyékben egy összeáramlási zóna mentén előfordulhatnak zivatarok, melyeket viharos széllökés (60-70 km/h) és apró szemű jégeső kísérhet.

Az országos előrejelzés szerint kedden észak, északnyugat felől felszakad, csökken a felhőzet, és nagyrészt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. A nap első felében fokozatosan csökken a csapadék esélye, délutántól főként a Miskolc-Békéscsaba vonal környezetében alakulhatnak ki további záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 10 és 14 fok között alakul, északkeleten lehet ennél hűvösebb az idő. Késő estére 0 és +6 fok közé hűl a levegő.

Kezdőlap    Életmód    Lehet, hogy süt a nap, de jégesős zivatarok jönnek – figyelmeztetések, térkép

figyelmeztetés

időjárás

zivatar

napsütés

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: újabb lépések jöhetnek a keddi alapkamat-csökkentés után

Elemző: újabb lépések jöhetnek a keddi alapkamat-csökkentés után
A januári infláció a várakozásoknál is alacsonyabb lett, 2,1 százalékos. Így minden adott ahhoz, hogy a jegybank most csökkentse a kamatot – véli a Portfolio elemzője. Beke Károly beszélt arról is, milyen további kamatcsökkentésekre lehet számítani a gazdasági folyamatok és a közelgő választások fényében.
Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától

Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától

A háború még akár évekig eltarthat – mondja Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, aki az ukrajnai háború közelgő negyedik évfordulója apropóján elmondta, a négy év Oroszország szempontjából nem hozott hasznot, a támadó fél nem sok mindent ért el abból, amit eltervezhetett, bizonyos területeket megszerzett, de talán erre nem akart négy évet elpazarolni. Oroszország embervesztesége milliós, Ukrajnáé sok százezres lehet. Nagyjából tiszta az is, mi áll a tűzszünet, így a béke útjában.
 

Kína atom-ütőerőben beérheti az oroszokat és Amerikát Washington szerint

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most eldőlhet a forint sorsa

Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most eldőlhet a forint sorsa

Az MNB kamatdöntő ülésére figyelnek ma a befektetők, a várakozások szerint ugyanis másfél év után megkezdődhet a kamatcsökkentési ciklus Magyarországon. Bár a piaci árazások már tükrözik a kamatok esetleges csökkentését, Varga Mihály mai sajtótájékoztatója és a hazai monetáris politika jövőbeli iránya fontos üzeneteket közvetíthet a devizapiacok számára is. A forint a napot a 379,0 - 379,5-ös sávban kezdi az euróval szemben, míg a dollár árfolyama 322,0 - 322,5 között mozog.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos hír jött az európai autópiacról: sok helyen már beütött az összeomlás

Súlyos hír jött az európai autópiacról: sok helyen már beütött az összeomlás

Tavaly június óta először csökkentek éves összevetésben az európai újautó-eladások.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 05:00
Jön fagy, jön 20 fokos tavasz is: folytatódik az időjárási tűzijáték
2026. február 22. 07:28
Kétélű fegyver a mesterséges intelligencia, ezt a kiberbűnözők is nagyon jól tudják
×
×