Lehet, hogy süt a nap, de jégesős zivatarok jönnek – figyelmeztetések, térkép

Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére is citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet zivatarok kialakulásának veszélye miatt.

Kedden ugyanis a délutáni órákban a keleti megyékben egy összeáramlási zóna mentén előfordulhatnak zivatarok, melyeket viharos széllökés (60-70 km/h) és apró szemű jégeső kísérhet.

Az országos előrejelzés szerint kedden észak, északnyugat felől felszakad, csökken a felhőzet, és nagyrészt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. A nap első felében fokozatosan csökken a csapadék esélye, délutántól főként a Miskolc-Békéscsaba vonal környezetében alakulhatnak ki további záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 10 és 14 fok között alakul, északkeleten lehet ennél hűvösebb az idő. Késő estére 0 és +6 fok közé hűl a levegő.