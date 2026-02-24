ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.87
usd:
321.56
bux:
125484.13
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Börtön az országzászlóért? Elkezdődött a dunaszerdahelyi emlékmű ügyének tárgyalása

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Különleges és nagy figyelemmel kísért bírósági eljárás indult Szlovákiában a besztercebányai Specializált Büntetőbíróságon. A per középpontjában a dunaszerdahelyi Trianon-emlékmű áll, amelyet még 2020-ban emelt egy helyi civil szervezet. Az ügyben hét ismert dunaszerdahelyi közéleti szereplő került a vádlottak padjára, akiket azzal vádolnak, hogy szélsőséges ideológiát népszerűsítő emlékművet állítottak.

A Nemzeti Összetartozás Emlékműve névre keresztelt országzászlót egy helyi polgári társulás, a Kondé Miklós Polgári Társulás állította fel Dunaszerdahelyen. A feljelentést egy szlovák nacionalista szervezet és egy helyi történész tette még évekkel ezelőtt. A rendőrségi nyomozás több mint négy évig tartott, majd idén vádemelési javaslat született, így az ügy bíróság elé került.

A vádlottakat akár négytől nyolc évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik, ha bűnösnek találják őket.

Az emlékművet 2020 novemberében avatták fel. Formájában a két világháború közötti országzászlókat idézi, amelyek történelmi és politikai jelentéssel is bírnak. A vádlottak között pedagógusok, kulturális szakemberek és korábbi intézményvezetők is vannak, akik mindannyian ártatlannak vallották magukat.

A bíróság hétfőn tanúkat hallgatott meg. Köztük volt Dunaszerdahely alpolgármestere is, aki elmondta: az emlékmű felállítása a szokásos önkormányzati jóváhagyási folyamaton ment keresztül, és sem a város vezetése, sem a lakosság részéről nem érkezett hivatalos panasz. Hozzátette,

az emlékműnél nem történtek szélsőséges megnyilvánulások, bár nemzeti ünnepeken megemlékezéseket tartanak, és időnként magyar zászlót is felvonnak.

Az egyik feljelentő ugyanakkor azt állította: szerinte az emlékmű és az ott használt jelképek feszültséget keltenek, és történelmi sérelmeket idéznek fel. Úgy véli, a magyar nemzeti jelképek közterületi használata Szlovákiában sokakban ellenérzést vált ki.

Tanúként hallgatták meg azt a történészt is, aki szintén feljelentést tett az ügyben. Ő azt hangsúlyozta: meglátása szerint az emlékmű történelmi eseményekhez, köztük a bécsi döntéshez kapcsolódó szimbólumokat idéz, amelyek szerinte vitatott és érzékeny jelentéssel bírnak. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy megérti a magyar közösség történelmi traumáit, de szerinte az ilyen kérdéseket inkább párbeszéddel kellene kezelni.

A védelem ezzel szemben azt hangsúlyozta: az emlékmű a közösségi emlékezést szolgálja, és létrehozásának nem volt szélsőséges célja.

A vádlottak azt is elmondták, hogy az emlékmű felállítását saját forrásból finanszírozták, és nem kívánták, hogy politikai rendezvények helyszíne legyen.

A per a következő napokban folytatódik, további tanúk meghallgatásával és bizonyítékok bemutatásával. A bíróság később dönt arról, történt-e bűncselekmény a dunaszerdahelyi emlékmű felállításával összefüggésben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Börtön az országzászlóért? Elkezdődött a dunaszerdahelyi emlékmű ügyének tárgyalása

bíróság

szélsőséges

dunaszerdahely

trianon-emlékmű

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Négy éve tört ki az ukrajnai háború – Elemző: Oroszországnak még másfél-két év kell

Négy éve tört ki az ukrajnai háború – Elemző: Oroszországnak még másfél-két év kell

Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban úgy vélekedett: négy év sem volt elég ahhoz, hogy akár Oroszország, akár Ukrajna egy kényszerbékébe belemenjen. A háborús győzelem vagy vereség jelképe szerinte Donbasz sorsa lehet, aminek elvesztése komoly változásokat indíthat meg mindkét fél esetében.
 

Volodimir Zelenszkij: az orosz elnök nem tudta elérni háborús céljait

Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától

Kína atom-ütőerőben beérheti az oroszokat és Amerikát Washington szerint

Magyar vétó a következő szankciós csomag ellen – nem ez az utolsó lépés

A lengyel elnöki tanácsadó is megszólalt a magyar-ukrán olajvitával kapcsolatban

Orbán Viktor: megtörjük az ukrán olajblokádot

Áramstop Ukrajna felé: a szlovák kormány tovább is menne, az ellenzék szerint hazaáruláshoz közeli a döntés

VIDEÓ
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vizsgálatot indított az MNB a Mollal szemben, bennfentes kereskedelem gyanúja miatt

Vizsgálatot indított az MNB a Mollal szemben, bennfentes kereskedelem gyanúja miatt

A Magyar Nemzeti Bank vizsgálatot indított a Mol részvényeivel kapcsolatos egyes tranzakciók ügyében, amelyeknél felmerült a bennfentes kereskedelem gyanúja.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly beszélgetés volt az Arsenal edzője és a játékosok között: tényleg attól félnek, hogy elmehet a bajnokság?

Komoly beszélgetés volt az Arsenal edzője és a játékosok között: tényleg attól félnek, hogy elmehet a bajnokság?

A svéd sztárcsatár a Tottenham elleni meccs után elárulta: egy őszinte csapatmegbeszélés adta meg a lökést a javításhoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 07:58
Áramstop Ukrajna felé: a szlovák kormány tovább is menne
2026. február 23. 17:33
Háborús készülődés és újabb tüntetések mellett az USA tovább tárgyal Iránnal
×
×