Egressy Mátyás halála – kulcskérdésekre érkezhet válasz még ennyi idő után is

Noha egy hónapja már, hogy Egressy Mátyás Budapesten az éjszakában eltűnt, az eltelt idő mennyisége ellenére is lehetséges, hogy a legtöbb lényegi kérdésre válasz születik a tragédiával kapcsolatban. Ismert, szombaton megtalálták a fiú holttestét a Dunában, a Rákóczi hídtól délre.

Mint a Blikk írja, a boncolás során vett minták alapján ennyi idő után is megállapítható lesz, volt-e alkohol vagy kábítószer Egressy Mátyás vérében a tragédia bekövetkeztekor. Az RTL-nek nyilatkozott is egy igazságügyi orvosszakértő az ügyben.

„A boncolás során vér- és vizeletmintát biztosítanak toxikológiai vizsgálatra, és ettől reálisan várható eredmény mind a véralkoholszint meghatározása, mind pedig bármiféle kábító vagy bódító anyag kimutatása tekintetében” – mondta Fülöp Zoltán.

A nyomozás eddigi állása szerint idegenkezűségre utaló jel a fiú halálával kapcsolatban nem merült fel.

A Duna több mint egy hónapos keresés után adta vissza a 18 éves fiú testét. A víz ott dobta fel, ahol a rendőrök keresték, vagyis jól számították ki, mennyire vihette el a téli sodrás, hol akadhatott meg a mederben. A DNS-nyomok egyértelműen egyezést mutattak, azaz – sajnos – bekövetkezett az, amitől mindenki tartott: a fiatal fiú vízbe fulladt.

A 18 éves fiú halálával kapcsolatban bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával folytatja a körülmények vizsgálatát.