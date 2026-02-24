Robert Fico hétfőn este egy újabb videóban közölte, az áramellátás leállítása előtt telefonon akart beszélni az ukrán elnökkel, és szeretett volna választ kapni arra, mikor újítják meg, és egyáltalán megújítják-e a szlovákiai kőolajszállítást. „Azt a választ kaptuk, hogy az ukrán elnök csak február 25-e után tud beszélni velem. Tekintettel a helyzet súlyosságára, és a kőolajhiány miatt kihirdetett szlovákiai szükséghelyzetre, kénytelenek vagyunk azonnal meghozni az első válaszintézkedést. Ezt azonnal visszavonjuk, amint megindul a szlovákiai kőolajtranzit. Ellenkező esetben viszont további intézkedéseket hozunk” – mondta Fico.

A döntés értelmében Ukrajna nem kap segítséget Szlovákiától, ha áramot kér az energetikai rendszerének stabilizálásához. A kormányfő szerint Pozsony ezzel nem sért meg semmilyen nemzetközi előírást és kötelezettségvállalást. Robert Fico megjegyezte, ha Ukrajna továbbra is ártani fog a szlovák érdekeknek a stratégiai nyersanyagok szállítása terén, a kormány átértékeli eddigi pozitív hozzáállását az ukrán EU-csatlakozási törekvések támogatásával kapcsolatban, illetve további válaszlépéseket készít elő.

Robert Fico azt is kijelentette, hogy Szlovákia minden téren segítségére volt Ukrajnának, ennek ellenére az ukrán elnök ellenségként viselkedik Szlovákiával. „Az ukrán elnök tudatosan megkárosított bennünket a Barátság kőolajvezeték leállításával. Megértjük, hogy Ukrajna nehéz helyzetben van, de ez nem jogosítja fel Zelenszkij elnököt ilyen tisztességtelen és elfogadhatatlan támadásokra Szlovákia ellen, ami anyagi károkat és komoly logisztikai nehézségeket okoz nekünk” – tette hozzá Robert Fico.

Az ellenzéki Progresszív Szlovákia és a Slovensko mozgalom képviselői hétfőn délután a Villamosenergia-átviteli Rendszerirányító vállalat székháza előtt tüntettek a miniszterelnök lépése ellen. Felszólították az állami vállalat igazgatóságát, hogy ne engedelmeskedjen a kormányfő utasításának, mert az Ukrajnába irányuló villamosenergia-átvitel leállítása rendkívüli módon károsítaná Szlovákia érdekeit. „Ha valóban sor kerülne az Ukrajnába irányuló villamosenergia-szállítás leállítására, az a hazaárulás határát súrolná” – jelentette ki Michal Šimečka az ellenzéki párt elnöke. Šimečka azt mondta, a döntés Szlovákia számára több százmillió eurós veszteséggel járna. Emellett szerinte fennáll annak veszélye is, hogy tovább romlik az ország hírneve az Európai Unió tagjaként.

A felhíváshoz csatlakozott a Slovensko mozgalom is. Képviselői hangsúlyozták, hogy a miniszterelnöknek nincs felhatalmazása arra, hogy a vállalatot a villamosenergia-szállítás leállítására kérje. A legélesebb kijelentéseket a Szabadság és Szolidaritás tette, amelynek liberális politikusai a villamosenergia-szállítás leállítására irányuló kérést háborús bűncselekményhez hasonlították. Az SaS elnökségi tagja, Karol Galek rámutatott, hogy az Ukrajnába irányuló szállítások úgynevezett vészhelyzeti villamos energiát jelentenek, amelyet szükség esetén biztosítanak. „Ha Robert Fico le akarja állítani ezeket a szállításokat, akkor valójában humanitárius segítséget állít le. Olyan áramot állít le, amely például a kórházakban szükséges a sebesültek ellátásához az orosz támadások után” – figyelmeztetett a liberális politikus.