2026. február 24. kedd Mátyás
Tûzoltók küzdenek a lángok megfékezésén a teheráni Dzsannat Abad negyed egyik piacán 2026. február 3-án. Áldozatokról, sebesültekrõl nem érkezett jelentés, a tûz okát még vizsgálják.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Helikopter csapódott be egy iráni piacra, négy áldozatról tudni

Infostart / MTI

Zöldség- és gyümölcspiacra zuhant az iráni hadsereg egyik helikoptere az ország középső részén fekvő Iszfahán tartományban, a katasztrófában négyen életüket vesztették.

A helikopter a Teherántól 330 kilométerre található Dorcse településen zuhant le gyakorlórepülés közben. A balesetben a pilóta, a másodpilóta és két kereskedő vesztette életét. A becsapódás után tűz keletkezett, amelyet a tűzoltók már eloltottak.

Az iráni légiflottában számos olyan légijármű üzemel, amelyet még az 1979-es iszlám forradalom előtt szereztek be, és a nyugati szankciók miatt beszerezhetetlen alkatrészek miatt meglehetősen nehéz a karbantartásuk.

Az utóbbi években több hasonló baleset történt: legutóbb az iráni légierő egyik amerikai gyártmányú F-4-es vadászgépe zuhant le Hamadán tartományban gyakorlórepülés közben; a pilóta életét vesztette. Ez volt a második súlyos katonai légibaleset egy héten belül az országban.

Négy éve tört ki az ukrajnai háború – Elemző: Oroszországnak még másfél-két év kell

Négy éve tört ki az ukrajnai háború – Elemző: Oroszországnak még másfél-két év kell
Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban úgy vélekedett: négy év sem volt elég ahhoz, hogy akár Oroszország, akár Ukrajna egy kényszerbékébe belemenjen. A háborús győzelem vagy vereség jelképe szerinte Donbasz sorsa lehet, aminek elvesztése komoly változásokat indíthat meg mindkét fél esetében.
 

Volodimir Zelenszkij: az orosz elnök nem tudta elérni háborús céljait

Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától

Kína atom-ütőerőben beérheti az oroszokat és Amerikát Washington szerint

