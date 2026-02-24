ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd
Nyitókép: Matthias Kulka/Getty Images

Elemző: újabb lépések jöhetnek a keddi alapkamat-csökkentés után

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A januári infláció a várakozásoknál is alacsonyabb lett, 2,1 százalékos. Így minden adott ahhoz, hogy a jegybank most csökkentse a kamatot – véli a Portfolio elemzője. Beke Károly beszélt arról is, milyen további kamatcsökkentésekre lehet számítani a gazdasági folyamatok és a közelgő választások fényében.

A szakemberek szerint szinte biztosra vehető, hogy 25 bázisponttal, 6,25 százalékra fogja csökkenteni az irányadó kamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a keddi ülésén – mondta el Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Az általuk megkérdezett 12 elemzőből 10 gondolta így, ketten vélekedték, hogy a jegybank ki fog tartani a 6,5 százalékos kamatszint mellett. Mint hozzátette, az elmúlt 2-3 hónapban elindult egy folyamat a Magyar Nemzeti Banknál, decemberben ugyanis a kommunikációban már „picit” kinyitották az ajtót a kamatcsökkentés előtt.

Akkor elmondták, hogy ülésről ülésre fognak döntést hozni a kamatszintről a beérkező adatok függvényében

– fogalmazott az elemző.

A decemberi inflációs adat még nem tette lehetővé, hogy januárban lépjenek, különösen meglepetést okozott a szolgáltatások magas áremelkedése. Beke Károly elmondta, azóta megjelent a januári inflációs adat, amit mindenki kiemelten figyelt. Ennek egyik oka, hogy az év eleji átárazások akár az egész évre is rányomhatják bélyegüket.

A januári infláció a várakozásoknál is alacsonyabb lett, 2,1 százalékos. Így elmondható, hogy minden adott ahhoz, hogy a jegybank csökkentse a kamatot – tette hozzá Beke Károly. Mostanra már ráadásul az árrésstopok hatását figyelembe véve is a jegybanki toleranciasávon belül van az infláció. A forint árfolyama stabil, több éves csúcsot döntött az év elején az euróval és a dollárral szemben is.

Mint elmondta,

márciusban majd egy újabb 25 bázispontos kamatvágás jöhet, tehát a kamatszint 6 százalékra csökkenhet,

majd pedig az áprilisi parlamenti választások körüli bizonytalanságokat, illetve az esetleges piaci kilengéseket figyelheti kiemelten a jegybank. Ezután majd az év második felében, az őszi hónapokban jöhet egy, vagy akár kettő újabb 25 bázispontos kamatcsökkentés. Ez most az elemzők általános vélekedése, de márciusban érkezni fog egy friss inflációs jelentés, amelyből majd látható lesz, hogy változott-e a jegybank álláspontja a magyar gazdaság helyzetével kapcsolatban.

Elemző: újabb lépések jöhetnek a keddi alapkamat-csökkentés után

