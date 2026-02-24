Több tucat félmeztelen fiút találtak a pincében a rendőrök – videó

A hatóságok közzétettek egy testkamerás felvételt arról a 2024. novemberi incidensről, mikor a rendőrök egy állítólagos tűzesethez érkeztek ki az Iowai Egyetem egyik diákszövetségének épületéhez, de

tűz helyett 56 bekötött szemű férfi hallgatót találtak a pincében, részben félmeztelenül. Mindannyiukra ketchup, mustár, alkohol – és ki tudja még, mi – volt öntve, kenve

– írta a 24.hu a CBS News alapján.

Egy beavatási folyamat része lehetett, amit a hatóságok találtak.

Az Alpha Delta Phi diákház pincéjében készült felvétel nem egymagában a sötétben egyenesen álló félszáz fiatal miatt zavarba ejtő, hanem hogy annak dacára, hogy a rendőr azt mondja nekik, „ennek vége van itt, srácok”, némán állnak egy helyben tovább. Arra se reagáltak, hogy valakinek egészségügyi segítségre lenne szüksége, vagy valamelyikük esetleg az akaratán kívül vesz részt az egészben.

A hatóságok zaklatás miatt nyomoztak, le is tartóztattak egy 21 éves férfit, Joseph Gayát, aki megpróbálta eltakarni a rendőrök elől az alagsori történést

– számolt be róla a CBS News.

A rendőrség végül vádemelés nélkül lezárta a nyomozást – azt sem sikerült kideríteni, kik voltak a beavatás vezetői –, de az egyetem nyomozása végén arra jutott egy éve, a diákszövetséget legalább 2029 júliusáig beszünteti.

Az ABC News beszámolója még azt is hozzáteszi, az egyetemnek jelenleg három diákszövetsége is fel van függesztve.

A testvériség országos szervezete is kiadott egy közleményt, amelyben arról írnak, zéró tolerancia vonatkozik körükben a zaklatásra, az incidensért felelős személyeket eltávolították a tagságból.