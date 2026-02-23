ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.51
usd:
321.56
bux:
127042.45
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kunhalmi Ágnes MSZP-s képviselõ felszólal a színházak finanszírozásáról szóló törvény vitáján az Országgyûlés plenáris ülésén 2020. március 24-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Kunhalmi Ágnes leadta az induláshoz szükséges ajánlásokat

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Kunhalmi Ágnes a közösségi oldalán jelezte, hogy összegyűlt az április 12-i országgyűlési választáson való induláshoz szükséges ajánlás, amit a hétfői napon le is adott.

„Nagyon köszönöm, hogy ennyien értitek, minden körzet más, és hogy ebben a körzetben rám egyéniben, listán a kormányváltásra kell szavazni! Itt ez a recept a kormányváltásra. Mai napon leadtam az induláshoz szükséges ajánlásokat” – írta Kunhalmi Ágnes a Facebook-oldalán.

Miután az MSZP korábban jelezte, hogy nem kíván indulni a 2026-os országgyűlési választásokon, egyéni országgyűlési képviselői mandátummal rendelkező politikusai, köztük Kunhalmi Ágnes hivatalosan függetlenként indul.

„Köszönöm, hogy ilyen sokan mellettem vagytok pártállástól függetlenül, hogy értitek, nemcsak az elért eredmények megvédése számít, de egy győztes körzet mindennél többet ér ma. Ezért fontos, hogy mindenhol, vidéken is azt kell támogatni egyéniben, aki az adott körzetben a legtöbb szavazatot tudja összehozni a Fidesz jelöltjével szemben!” – áll a posztban, amit így folytat az ellenzéki politikus:

„Az MSZP már megtette azt, amit megkövetelt a haza. Nem állít pártlistát, és az országban 102 helyen nem állít jelöltet, és mindenhol a legerősebb ellenzéki jelöltet támogatja. Így már ezen a közösségen és az állva maradt 4, már a Fideszt többször legyőző, baloldali jelöltön nem múlik a kormányváltás. A vidéki aprófalvas és csatatér körzetek nagyon fontosak lesznek, aki csak teheti, oda koncentrálja erejét és segítsen pl. Csézynek a fideszes Tállaival szemben. Ott dől el a kormányváltás!” – zárul Kunhalmi Ágnes bejegyzése.

A függetlenként elinduló MSZP-s politikusok:

  • Budapest 8. oevk: Kunhalmi Ágnes
  • Budapest 14. oevk: Vajda Zoltán
  • Budapest 16. oevk: Hiller István
  • Csongrád-Csanád 1. oevk: Szabó Sándor.

Kezdőlap    Belföld    Kunhalmi Ágnes leadta az induláshoz szükséges ajánlásokat

mszp

kunhalmi ágnes

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

A miniszterelnök az Országgyűlés parlamenti időszakának megnyitóján értékelte az elmúlt hónapokat és a kormány munkáját. Erre ellenzéki képviselők válaszoltak, az elhangzottakra viszonválaszban reagált Orbán Viktor.
 

Ellenzéki válaszok Orbán Viktornak: orosz energia, rossz közbiztonság, egészségügy, hiányzó uniós pénzek

Parlamenti tavasz nyitány – Orbán Viktor: Magyarország megvétózza a 20. szankciós csomagot is – videó

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Durván emelkedett a gyümölcsök ára a szomszédban

Durván emelkedett a gyümölcsök ára a szomszédban

Szerbiában tavaly 68,2 százalékkal emelkedett a gyümölcs ára az előző évhez képest - közölte az ország statisztikai hivatala.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos februári világeseményekről!

Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos februári világeseményekről!

A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek februárhoz köthetők.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Near impossible' travel conditions in New York as 22 inches of snow falls on US east coast

'Near impossible' travel conditions in New York as 22 inches of snow falls on US east coast

Across the US, hundreds of thousands of homes and businesses are without power - while New York City bans non-essential travel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 17:56
Tizennégy gyerek lett rosszul egy egri óvodában
2026. február 23. 16:45
Két héten belül újraindulhatnak a személyvonatok a mellékvonalon
×
×