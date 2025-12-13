Nem dísznek volt a kertben az elektromos dohányvágógép

Illegális dohányműhelyt találtak egy lakásban a pénzügyőrök: mintegy 188 kilogramm dohányterméket és gépeket foglaltak le egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szombaton.

A közlemény alapján a járőrök előzetes kockázatelemzés alapján mentek az észak-alföldi város egyik lakásához, mivel felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban nagy mennyiségű dohányterméket tartanak.

Az ellenőrzéskor egy 36 éves nő nyitott ajtót, aki átvette a helyiségellenőrzésről szóló végzést. A portán parkoló kisbuszban tárolt négy nagy szemeteszsákban vágott fogyasztási dohány és szárított dohánylevél volt, a garázsban pedig egy elektromos dohányvágógép, és a végtermék adagolásához szükséges mérleg és fóliázógép volt.

A 36 éves ingatlantulajdonos a feketepiaci áru és a gépek tulajdonjogát elismerte.

A pénzügyőrök a mintegy 188 kilogramm illegális dohányterméket és a gépeket lefoglalták, ezek értéke meghaladja a 26 millió forintot.

Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indítottak eljárást; a nő 20 millió forintnál is több bírságra számíthat - áll a közleményben.