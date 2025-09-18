Szabadulhat a XXI. század talán legkegyetlenebb magyar bűnözője

A banda 2000 és 2001 között összesen 15 fegyveres rablást hajtott végre budapesti és vidéki zálogházak ellen. A bűnözők Scorpio típusú gépfegyverekkel és pisztolyokkal támadtak, több százmillió forintot és arany ékszereket zsákmányolva Gyöngyösön, Dunaújvárosban, Székesfehérváron, Karcagon, Debrecenben, Oroszlányban és Miskolcon is - emlékeztet az mno.hu.

A bűncselekmény-sorozat egy miskolci rablás után ért véget, amikor a banda tűzpárbajba keveredett a rendőrökkel. Ennek során egyik társukat elfogták, a többiek pedig elmenekültek. A banda másik ismert tagja, Farkas Róbert azóta is szökésben van, bár az alvilági pletykák szerint már nem él.

Farkas Sándort azóta sem találják Érdekesség, hogy a rendőrség még az iszonyatos móri mészárlás előtt, 2001-ben már nyilvánosan kereste a két férfit, mint a zálogházi rablások és egy gyilkosság elkövetőit. A nyomozás során már akkor tudták róluk, hogy előszeretettel használnak fegyvereket és erőszakot.



A rendőrség a két bűnöző feltételezett külföldi tartózkodási helyeit is bejárta, többek között Horvátországban, Szerbiában és Horváth Szilárd esetében még Hollandiában is jártak, ahol feltételezték, hogy bujkál.



Fontos adalék, hogy a nyomozás idején Farkas Róbertet az egyik legkeresettebb magyar bűnözőként tartották számon, és a mai napig ez a státusza, mivel a hatóságok sosem fogták el, és a haláláról szóló híresztelések sem nyertek hivatalos megerősítést.

Horváth Szilárd 2002-ben, a móri mészárlás után adta fel magát, miután a rendőrség őt és Farkas Róbertet is összefüggésbe hozta a bűnténnyel. Bár a nyomozás során kiderült, hogy nem volt köze a móri gyilkosságokhoz, Horváthot a zálogházi rablások mellett emberölésben is bűnösnek találták. 2000 augusztusában

ő lőtte le a Római-parti diszkó biztonsági őrét,

aki a kórházba szállítás után meghalt.

Horváth Szilárd a börtönévek alatt pert is indított az Országos Rendőr-főkapitányság ellen a móri rablógyilkossággal való alaptalan gyanúsítása miatt, és megnyerte a pert. A férfi a rá kiszabott börtönbüntetés letöltése után térhet vissza a civil életbe.

Fotó: Nowork114 - Test, CC BY-SA 3.0