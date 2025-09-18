ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
330.51
bux:
99347.92
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Készítette: Nowork114 - Test, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29552586
Nyitókép: Nowork114 - Test, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29552586

Szabadulhat a XXI. század talán legkegyetlenebb magyar bűnözője

Infostart

Heteken belül szabadlábra helyezik Horváth Szilárdot, a 2000-es évek elején hírhedtté vált zálogházi rablóbanda egyik tagját – értesült a Magyar Nemzet. A férfit 23 éves börtönbüntetésre ítélték fegyveres rablások és egy emberölés miatt, ám büntetése hamarosan lejár.

A banda 2000 és 2001 között összesen 15 fegyveres rablást hajtott végre budapesti és vidéki zálogházak ellen. A bűnözők Scorpio típusú gépfegyverekkel és pisztolyokkal támadtak, több százmillió forintot és arany ékszereket zsákmányolva Gyöngyösön, Dunaújvárosban, Székesfehérváron, Karcagon, Debrecenben, Oroszlányban és Miskolcon is - emlékeztet az mno.hu.

A bűncselekmény-sorozat egy miskolci rablás után ért véget, amikor a banda tűzpárbajba keveredett a rendőrökkel. Ennek során egyik társukat elfogták, a többiek pedig elmenekültek. A banda másik ismert tagja, Farkas Róbert azóta is szökésben van, bár az alvilági pletykák szerint már nem él.

Horváth Szilárd 2002-ben, a móri mészárlás után adta fel magát, miután a rendőrség őt és Farkas Róbertet is összefüggésbe hozta a bűnténnyel. Bár a nyomozás során kiderült, hogy nem volt köze a móri gyilkosságokhoz, Horváthot a zálogházi rablások mellett emberölésben is bűnösnek találták. 2000 augusztusában

ő lőtte le a Római-parti diszkó biztonsági őrét,

aki a kórházba szállítás után meghalt.

Horváth Szilárd a börtönévek alatt pert is indított az Országos Rendőr-főkapitányság ellen a móri rablógyilkossággal való alaptalan gyanúsítása miatt, és megnyerte a pert. A férfi a rá kiszabott börtönbüntetés letöltése után térhet vissza a civil életbe.

Fotó: Nowork114 - Test, CC BY-SA 3.0

Kezdőlap    Bűnügyek    Szabadulhat a XXI. század talán legkegyetlenebb magyar bűnözője

móri bankrablás

farkas sándor

horváth szilárd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

El tud-e tévedni egy drón? Beengedi-e a NATO a csalidrónt? Hogyan kell értékelni Belarusz mostani magatartását? Szolgálná-e Európa védelmét az elmocsarasítás? Melyik európai országban jelenti a legkisebb gondot a toborzás? Ezekre a kérdésekre mind-mind választ kaphatunk Resperger István ezredestől. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

A lengyel sajtó szerint mégsem orosz drón, hanem saját rakéta okozta a legnagyobb kárt

A német kancellár szerint Vlagyimir Putyin feszegeti a határokat

Az ukrán elnök biztos további két orosz offenzívában

Szergej Lavrov kitiltja Európát a tárgyalásokról

Matteo Salvini élesen fogalmazott az olasz katonák oroszországi bevetése ügyében

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Az Egyesült Államok elkezdte ismét a fegyverszállítást Ukrajnának - úton van a megtámadott országba az első olyan fegyverszállítmány, melyet Donald Trump amerikai elnök engedélyezett - írta meg a Reuters a NATO nyilatkozata alapján. Véget ért a Zapad-2025 hadgyakorlat Fehéroroszországban – az eseményen nukleáris fegyverek és az Oresnyik stratégiai csapásmérő rendszer használatát is gyakorolták az orosz és belarusz katonák – írja a Moscow Times. Oroszország kifejlesztette saját „Starlinkjét,” a szolgáltatás hamarosan megindul – jelentette be Dmitrij Bakanov, a Roszkoszmosz vezetője. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így változik most pokollá rengeteg magyar munkahelye: nincs más kiút, csak a felmondás?

Így változik most pokollá rengeteg magyar munkahelye: nincs más kiút, csak a felmondás?

Az elmúlt évben több cég elkezdte visszaterelni a kollégákat az irodákba, ráadásul a trendet egyre több kutatás támasztja alá.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
King and Trump hail UK-US special relationship in state banquet speech

King and Trump hail UK-US special relationship in state banquet speech

The state visit will continue on Thursday, as it moves from a royal spectacle to political talks with PM Keir Starmer

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 14:15
Lebukott az érdi drogtermesztő
2025. szeptember 15. 20:45
Drog hatása alatt ölt a miskei gyerekgyilkos - közölte Horváth László
×
×
×
×