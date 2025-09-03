ARÉNA
2025. szeptember 3. szerda Hilda
Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Megrontotta, később pedig megölte a kislányt – életfogytiglant is kaphat

Infostart

A többszörösen büntetett előéletű férfi a nyíregyházi erdőben fojtotta meg a 11 éves lányt, akivel egy ideje kapcsolatot folytatott.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki szerelmi viszonyt folytatott egy gyermekkel, majd őt a nyíregyházi erdőben megfojtotta – írja közleményében az ügyészség.

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2024 nyarán költözött be a sértett és családja által lakott tiszarádi lakóházba, ahol egy szobában aludt öt kiskorú gyermekkel, akik közül a legidősebb az akkor 11 éves sértett volt. A férfi a beköltözését követően annak ellenére, hogy tudomása volt a kislány életkoráról szexuális kapcsolatot létesített vele.

A férfi 2024. szeptember 21-én, reggel, kórházba kísérte a kislányt, majd Nyíregyháza belvárosában sétáltak. Útközben a férfi vásárolt magának egy üveg bort, amelyet elfogyasztott és attól ittas állapotba került. Eközben egy erdős részre értek, ahol szexuális kapcsolatot létesítettek. A kislány ekkor megemlítette a vádlottnak, hogy terhes, és a gyermeküket meg kívánja tartani. A férfi ezen feldühödött, és ököllel arcon ütötte a gyermeket, majd a földön fekvő sértettet megfojtotta.

A főügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfit emberölés és szexuális erőszak minősített esetével vádolja, vele szemben életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy a jelenleg is letartóztatásban lévő férfi legalább 25 év kitöltése után legyen feltételes szabadságra bocsátható.

2025.09.03. szerda, 18:00
