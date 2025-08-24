ARÉNA
Taxist rabolta ki egy bűnöző pár, de gyorsan elkapták őket.
Nyitókép: Facebook / BRFK

Ingyen fuvart akartak - csak éppen nem egy rendőrautóban

Infostart

Egy bűnöző páros úgy gondolta, hogy kirabolja az őket szállító taxist, de rajta vesztettek.

A 41 éves férfi augusztus 15-én hajnalban rendelt taxit egy alkalmazáson keresztül. A sofőr Kispesten vette fel az utast, aki a XX. kerületben több címre is elvitette magát, köztük egy dohánybolthoz, ahol egy nő is csatlakozott hozzá. A páros ezután ismét egy XIX. kerületi címet adott meg.

Amikor a taxis a kispesti Templom térnél megállt és fizetésre került volna sor, a férfi hirtelen rátámadt a sofőrre: pénzt követelt tőle, majd ököllel arcul csapta. Társa a hátsó ülésről még biztatta is a támadót.

A férfi a sértett pénztárcájából 40 ezer forintot vett ki, majd a nővel együtt elmenekült a helyszínről.

A sértett bejelentését követően a nyomozók gyors adatgyűjtésbe kezdtek, és rövid időn belül azonosították az elkövetőket. A férfi ellen körözést adtak ki, majd még aznap délelőtt a XIX. kerületben egy igazoltatás során elfogták. Társát a rendőrök alig egy órával később szintén a kerületben fogták el.

A rendőrök a 41 éves férfit és a 28 éves nőt rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat.

