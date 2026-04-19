CANNES, FRANCE - JULY 17: Sarah Ferguson, Duchess of York attends the 3rd Knights Of Charity Gala at Chateau de la Croix des Gardes on July 17, 2025 in Cannes, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
Nyitókép: Stephane Cardinale - Corbis/Getty Images

Egy osztrák faluban bukkant fel újra a hónapok óta eltűnt egykori hercegné

Az egykori yorki hercegnéről azt híresztelték, hogy a Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatának napvilágra kerülése óta kisiklott az élete, csak hozzátartozói jóindulatára számíthat, mivel hajléktalanként él az Egyesült Államokban. Most viszont Ausztriában kapták lencsevégre.

Hét hónap rejtőzködés után egy csendes osztrák faluban bukkant fel Sarah Ferguson volt yorki hercegné, aki az Epstein-botrány kirobbanása óta teljesen eltűnt a közvélemény elől – írja a The Sun híradása nyomán a blikk.hu.

Az egykori hercegnét 2025-ben fosztották meg címeitől. Most egy sötétített üvegű terepjáróból kiszállva fotózták le egy luxusfaház közelében. Sarah Ferguson láthatóan igyekezett elrejteni az arcát: szemüveget és baseballsapkát viselt, hogy felismerhetetlen maradjon a külvilág számára.

Sajtóhírek szerint az egykori hercegné tudatosan vonult vissza az Alpokba, miután az amerikai hatóságok jelezték, hogy tanúként hallgatnák meg a Jeffrey Epsteinhez fűződő üzleti és magánéleti kapcsolatai miatt. Eddig semmilyen hivatalos megkeresésre nem válaszolt, miközben az élete több fronton is bizonytalanná vált. Februárban a férjével, András herceggel együtt ki kellett költözniük a windsori Royal Lodge-ból, és lányaik, Beatrix és Eugénia hercegnők is látványosan távolságot tartanak tőle a botrány óta.

Sarah Ferguson felszámolta korábbi üzleti érdekeltségeit, és végleg kiszorult a brit királyi család életéből. Mivel volt férjét a rendőrség nemrégiben őrizetbe vette, a volt hercegné a teljes elszigeteltséget választotta, és továbbra sem mutat hajlandóságot arra, hogy együttműködjön a hatóságokkal. A szóvivője az üggyel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni.

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap

Mára virradóra az orosz erők közel 20 alkalommal támadták Dnyipro három járását drónok és tüzérség bevetésével, ezt Olekszandr Hanzsa, a megye katonai közigazgatási vezetője közölte. Egy ember megsebesült. Hanzsa szerint Nyikopol járásban a támadások célpontjai Nyikopol, Cservonohrihorivka, Mirove és Pokrovszk települések voltak. Az észak-ukrajnai Csernyihiv városát is hatalmas dróntámadás érte az Ukrinform tudósítása szerint, itt robbanásokat hallottak, és drónbecsapódásról is érkeztek jelentések. A lezuhant drón két lakóházban és egy oktatási intézményben okozott károkat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap kijelentette, Moszkva "pozitívan értékeli az isztambuli tárgyalások újraindításának lehetőségét", azonban a "tárgyalások újraindításának kérdése nem az elsődleges prioritásunk". Cikkünk folyamatosan frissül.

Hatalmas hibát vallott be Ursula von der Leyen: új csodafegyver mentheti meg Európa energiaellátását

Az energiabiztonsági kihívások és az újabb geopolitikai válságok hatására az Európai Unió felismerte az atomenergia, különösen a kis moduláris reaktorok (SMR) stratégiai jelentőségét.

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

In a post on his Truth Social platform, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal isn't reached.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 04:40
A Balatonhoz jött a hollywoodi filmcsillag, titokzatos filmet forgatnak
2026. április 13. 17:42
Elvonóra ment Britney Spears
×
×