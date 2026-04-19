Egy osztrák faluban bukkant fel újra a hónapok óta eltűnt egykori hercegné

Hét hónap rejtőzködés után egy csendes osztrák faluban bukkant fel Sarah Ferguson volt yorki hercegné, aki az Epstein-botrány kirobbanása óta teljesen eltűnt a közvélemény elől – írja a The Sun híradása nyomán a blikk.hu.

Az egykori hercegnét 2025-ben fosztották meg címeitől. Most egy sötétített üvegű terepjáróból kiszállva fotózták le egy luxusfaház közelében. Sarah Ferguson láthatóan igyekezett elrejteni az arcát: szemüveget és baseballsapkát viselt, hogy felismerhetetlen maradjon a külvilág számára.

Sajtóhírek szerint az egykori hercegné tudatosan vonult vissza az Alpokba, miután az amerikai hatóságok jelezték, hogy tanúként hallgatnák meg a Jeffrey Epsteinhez fűződő üzleti és magánéleti kapcsolatai miatt. Eddig semmilyen hivatalos megkeresésre nem válaszolt, miközben az élete több fronton is bizonytalanná vált. Februárban a férjével, András herceggel együtt ki kellett költözniük a windsori Royal Lodge-ból, és lányaik, Beatrix és Eugénia hercegnők is látványosan távolságot tartanak tőle a botrány óta.

Sarah Ferguson felszámolta korábbi üzleti érdekeltségeit, és végleg kiszorult a brit királyi család életéből. Mivel volt férjét a rendőrség nemrégiben őrizetbe vette, a volt hercegné a teljes elszigeteltséget választotta, és továbbra sem mutat hajlandóságot arra, hogy együttműködjön a hatóságokkal. A szóvivője az üggyel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni.