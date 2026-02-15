Szemtanú árult el részleteket a Tisza Párt elnökének mámoros bulijáról

Tovább gyűrűzik a 2024. augusztus 2-i budapesti éjszaka ügye, amelyen Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője is részt vett. A radnaimark.hu oldalon megjelent, egy hálószobát mutató fénykép megjelenése után a politikus videóban ismertette, hogy szerinte mi történt, most azonban egy másik jelenlévő is megszólalt, aki állítása szerint a párt rendezvényétől kezdve egészen egy fényképen látható nagykörúti lakásig a társaság tagja volt

A beszámoló szerint az események augusztus 2-án, egy budapesti szórakozóhelyen kezdődtek, ahol Magyar Péter és Vogel Evelin is ott volt – olvasható a lapban. A szemtanú elmondása alapján egy négyfős társaság, benne a pártelnök és korábbi párja, az arab férfi és még egy nő, a szórakozóhely zárása után még folytatta volna a bulizást, és állítása szerint több helyszín érintésével érkezett meg egy nagykörúti ingatlanba, ahová egy fekete terepjáróval jutott el, amelyet egy, a szemtanú által testőrnek nevezett férfi vezetett.

„Ahogy megérkeztünk, láttuk, hogy nagy buli már ott sincs, épp az utolsó hölgy távozott a helyszínről. Én nem tudtam, hogy mi ez a hely, azt hittem, valakinek az otthona, csak az utóbbi napok cikkei alapján esett le, hogy ez egy bérelhető lakás volt. Ahogy bementünk, Péter ismert ott egy férfit, azzal kezdett el beszélgetni, ő fogadott minket nagy szeretettel. Amikor beléptünk a nappaliba,

láttam, hogy nagyon sok pia van és egy tálcán valami fehér por.

Nyilvánvaló volt számomra, hogy mi lehet az, de nem foglalkoztam vele, mert sosem éltem kábítószerrel. Akkor is kifejezetten zavart, hogy ott van velem egy légtérben így, kiterítve, szabadon hagyva. Ekkor már csak a házigazda volt ott és mi négyen, a testőr pedig a konyhában tartózkodott, onnan vigyázott ránk” – idézte fel emlékeit a férfi, megjegyezve: nem látta, hogy bárki is hozzányúlt volna a droghoz, mindenki csak alkoholt ivott.

A szemtanú állítása szerint nem sokkal később Magyar Péter és Vogel Evelin bevonult a hálószobába, de arra már nem emlékszik, hogy kijött-e valamelyikük onnan, találkozott-e velük még az éjszaka folyamán. „Az azonban biztos, hogy a tálca a fehér porral eltűnt a nappaliból. Erre azért emlékszem, mert feszélyezett, hogy ott van a piák mellett. Aztán hirtelen már nem volt ott, én pedig megnyugodtam ettől. A napokban kikerült ominózus fotón aztán láttam, hogy bekerült a franciaágy mellé, az asztalra, a hálószobába” – nyilatkozott a Blikknek az arab férfi, aki ezek után már nem maradt sokáig a lakásban, a másik nővel együtt távozott.

Magyar Péter korábbi nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az esemény egy titkosszolgálati akció része lehetett, amelynek során csapdába csalták. A politikus megerősítette a szexuális aktus tényét, de leszögezte, hogy kábítószert nem fogyasztott. Feljelentést is ígért.

Ugyanakkor a szemtanú beszámolójában arról beszél, hogy a lakásba való eljutás véletlenszerű volt, mivel több korábbi szórakozóhely, amelyet felkerestek, már zárva tartott. A szemtanú elmondása szerint az ingatlanba való érkezés csupán az utolsó lehetőségként merült fel az éjszaka folyamán.

Az ügyben az állítólagos képfelvételek készítésének körülményei továbbra is tisztázatlanok.