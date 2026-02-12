Videót publikált Magyar Péter a hálószobai felvétel ügyében

Egy szállodai szobát ábrázoló fekete-fehér képet bemutató honlap híre terjedt el a napokban a közösségi médiában és a sajtóban. A radnaimark.hu oldalon elérhető felvétel mellé mostanra odaírták, hogy 2024. augusztus 3-án készült. Korábban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy róla készült intim felvétel lehetőségéről beszélt, míg Radnai Márk, a párt alelnöke tagadta, hogy köze lenne az ügyhöz.

A kedden megjelent felvétel után csütörtökön egy videót publikált Magyar Péter a Facebook-oldalán. Ebben azt mondta, hogy „a Fidesznek az a célja a szivárogtatásokkal és a hazug sejtetésekkel, hogy elterelje a figyelmet a magyarok életét valóban érintő problémákról, például az egyre súlyosabb megélhetési válságról, az egészségügy összeomlásáról és a gödi akkumulátorgyárból érkező megdöbbentő információkról, illetve a kormányoldal célja, hogy egy kamuval hetekig eltereljék a figyelmet a valóságról.”

Az ügy téma volt a csütörtöki Kormányinfón, ahol Gulyás Gergely lényegében nem kommentálta a fekete-fehér fotóval kapcsolatos találgatásokat. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy lakossági fórumon kapott kérdést a témában. Kijelentette: a Fidesz nem tud semmit az ügyről. Ő maga nem kíván foglalkozni sem Magyar Péter, sem Radnai Márk hálószobájával, és még a gondolattól is elborzad, ha ez szóba kerül – mondta.

A történtekről most Magyar Péter a videóban közölte: „2024. augusztus 2-án a Tisza egy nyári partit szervezett a támogatóinak. Ezen én is részt vettem. A rendezvény végén megjelent Vogel Evelin és elhívott magával egy szórakozóhelyen szintén jelenlévő személy lakásába, egy házibuliba. Ugyan ekkor a folyamatos zsarolások miatt már nem álltunk élettársi kapcsolatban Vogel Evelinnel, de aznap éjszaka nem ismertem fel, hogy egy titkosszolgálati akcióval állok szemben, ezért hagytam magam elcsábítani. Hajnali 5 óra körül érkeztünk meg a képeken is látható lakásba, ahol néhány, számomra ismeretlen ember tartózkodott. Radnai Márk sem aznap éjszaka, sem máskor nem járt az ingatlanban. Az említett személyek a lakás bejáratához közel lévő asztalnál ültek. Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon lévő dolgokhoz nem nyúltam, kábítószert nem fogyasztottam.

Pár perc elteltével Vogel Evelinnel bementünk az egész ország által megismert szobába, és konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettünk.

Az ingatlant augusztus 3-án dél körül hagytuk el, amikor már rajtunk kívül senki nem tartózkodott ott. Ezt követően közösen ebédeltünk. Utólag Vogel Evelin mozgásából és egyre fokozódó zsarolásából természetesen egyértelművé vált számomra, hogy egy klasszikus orosz típusú kompromatba sétáltam vele, de

mivel semmilyen jogszabálysértő dolgot nem műveltem, tiszta a lelkiismeretem. Azt természetesen nem tudom, hogy a lakásban illegálisan titkosszolgálati eszközökkel rögzített kép- és hangfelvételeket utólag milyen módon fogják manipulálni.

De azt javaslom, hogy lehetőleg a szobában készült teljes felvételt vágatlanul adják le. Ahogy többször elmondtam, soha nem fogyasztottam kábítószert”.

Ezután a Tisza-elnök arról beszélt, hogy nem azért támadják most, amilyen ő, hanem azért, mert a Tisza közössége elég erős ahhoz, hogy leváltsa a hatalmon lévőket és a korrupt rendszert. Szerinte „ez az aljas támadás is csak egy újabb bizonyítéka annak, hogy a hatalom retteg”.

Úgy vélte, hogy a Fidesz vezetői tudják, hogy a jövő héten kezdődő országjárása miatt ezen a héten vannak nála a fiai utoljára a választások napjáig.

„Ezt az időszakot akarták tönkretenni, és ezzel is még nagyobb pszichológiai nyomás alá helyezni engem, hogy hibázzak. Nem fognak sikerrel járni. És bár a 11, 14 és 17 éves fiaimnak bizonyosan lelkileg borzasztóan megterhelőek lesznek a következő napok, mégis bízom benne, hogy ezen a szörnyűségen is túl leszünk közösen. Ami biztos, hogy bármi is történik, minden pillanatban érezni fogják, hogy nekem ők a legfontosabbak. Bármilyen aljasságra is készül a maffia ellenünk, én mindig a szemükbe fogok tudni nézni, és mindig itt leszek nekik” – fogalmazott.

Orbán Viktornak azt üzente, hogy 59 napja van hátra „ennek az aljas, korrupt hatalomnak”, és hogy őt nem tudják megfélemlíteni vagy zsarolni. „Kevés lesz ide az orosz titkosszolgálati segítség és a hamisított videók tömkelege. Kevés lesz a családom tönkretétele. A magyar emberek jelentős többsége átlát az Orbán-kormány hazugságain és embertelenségén” – mondta.