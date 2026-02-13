ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 13. péntek
Magyar Péter beszél, előadást tart.
Nyitókép: Facebook/Tisza Párt

Mesterterv: milyen következménye lesz Magyar Péter kábítószeres bulijának?

Infostart

Már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján a Mesterterv következő adása, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemzik a hét legfontosabb politikai eseményeit.

A beszélgetés kiindulópontja egy, a nyilvánosságban megjelent rejtélyes online tartalom volt, amelyre reagálva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is megszólalt, új kommunikációs helyzetet teremtve a kampányban. Az elemzők nem a bulvárszintű részletekre, hanem a politikai következményekre fókuszáltak: mit jelent mindez stratégiai szempontból, hogyan hat a hitelességre, és miként formálja a napirendet?

A műsor második felében a gödi akkumulátorgyár ügye került terítékre, miután egy ellenzéki sajtótermék „súlyos állításokat fogalmazott meg”. A kormány részéről Szijjártó Péter peres eljárást helyezett kilátásba, ami új szintre emelte a vitát, és jogi pályára terelte a konfliktust. A beszélgetés azt vizsgálta, kampányidőszakban milyen politikai logika mentén jelennek meg hasonló ügyek, és miként alakítják a közbeszédet.

Nemzetközi kitekintésben a Politico által ismertetett, Ukrajna 2027-re tervezett uniós csatlakozásáról szóló forgatókönyv adott újabb témát az elemzéshez. A felvetett terv több ponton érinti Magyarország vétójogát és a hazai politikai mozgásteret, így közvetlen kampánytényezővé válhat. A külpolitikai színtéren eközben párhuzamos diplomáciai mozgások zajlanak: Orbán Viktor Washingtonba készül, míg Magyar Péter a Müncheni Biztonsági Konferencián jelenik meg.

Az adás összképe szerint a választási küzdelem már nem pusztán belpolitikai térben zajlik, hanem egyre erőteljesebb nemzetközi dimenziót kap – és a következő hetekben ez a dinamika tovább gyorsulhat.

Hankó Balázs: 850 milliárd forintot fordítunk kulturális fejlesztésekre

Hankó Balázs: 850 milliárd forintot fordítunk kulturális fejlesztésekre

Korántsem került le az Iparművészeti Múzeum épületének felújítása a napirendről – hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a Közlekedési Múzeum, a Természettudományi Múzeum és a Mezőgazdasági Múzeum jövőjéről, a költözésekről is.
Mi okozta a tüzet? Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin

Mi okozta a tüzet? Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin

Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a több halottat és rengeteg sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. Egy ember elhunyt a kórházban, így már négyre nőtt a halálos áldozatok száma. A sérülteké 26.
 

Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak, gázpalack is robbant

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Besokallt Donald Trump kormánya, vége Jemen védett státuszának

Besokallt Donald Trump kormánya, vége Jemen védett státuszának

Az Egyesült Államok kormánya megszüntette a Jemenre vonatkozó ideiglenes védett státuszt (Temporary Protected Status – TPS), amely eddig több mint ezer jemeni állampolgárt mentesített a kitoloncolás alól, egyúttal munkavállalási engedélyt is biztosított számukra.

Szuper hír a bakancsos túrázóknak: ezennel vége a vakon sétálásnak a Kéktúra útjain

Szuper hír a bakancsos túrázóknak: ezennel vége a vakon sétálásnak a Kéktúra útjain

Hamarosan itt a tavasz, a bakancsok is előkerülnek, és sokan indulnak útnak az Országos Kéktúra szakaszain. Jó hír, hogy a Kéktúra-térkép extra funkcióval bővült!

Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

The US Secretary of State will address the first major transatlantic meeting since Donald Trump threatened to annex Greenland.

2026. február 13. 16:59
Újabb jelölőszervezeteket vett nyilvántartásba az NVB
2026. február 13. 16:48
10 kilométeren keresztül ment szembe a forgalommal egy autós az M4-esen
