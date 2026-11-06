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Gajdos László élő környezetért felelős miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 20-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Felfüggesztették a magyarországi akkumulátorgyárak egyik beszállítójának üzemét

Infostart / MTI

Felfüggesztették egy magyarországi akkumulátoripari beszállító üzemének termelését – közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

Gajdos László tájékoztatása szerint a Volta Energy Solutions Hungary Kft. 101-es jelű gyártócsarnokában valamennyi gyártási szakaszban felfüggesztették a termelést.

A miniszter ismertette: a környezetvédelmi hatóság lakossági bejelentés alapján a Szentgyörgy-ér vizének elszíneződése miatt október 31-én ellenőrzést tartott, majd november 4-én intézkedett a közvetlenül fenyegető veszély elhárítása érdekében.

A termelés csak a hiba teljes körű feltárása és megszüntetése, valamint a szükséges műszaki beavatkozások eredményességének szakértői igazolása után indulhat újra – hangsúlyozta Gajdos László.

Kiemelte, hogy a lakossági bejelentéseket komolyan veszik, gyorsan intézkednek, és ha szükséges, a termelést is felfüggesztik.

Az élő környezetért felelős miniszter úgy fogalmazott: nem iparellenesek, de a környezetvédelmi szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. A környezetkárosításnak és a szabályszegésnek azonnali, kemény következményei vannak, nincs kivételezés – szögezte le a tárcavezető.

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Kezdőlap    Belföld    Felfüggesztették a magyarországi akkumulátorgyárak egyik beszállítójának üzemét

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