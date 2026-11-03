Megválasztotta az Országgyűlés az új legfőbb ügyészt

A képviselők megválasztották Fejes Pétert legfőbb ügyésznek az Országgyűlés keddi ülésén.

A képviselők 139 igen szavazattal 6 nem ellenében választották meg a 2025-ben nyugdíjba vonult Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest legfőbb ügyésznek.

Az új legfőbb ügyész rögtön le is tette az esküt.

Fejes Pétert Bakas András köztársasági elnök október közepén javasolta a posztra, miután első jelöltje, Szathmáry Zoltán, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyésze szeptember 28-án nem kapta meg az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát.

Fejes Péter 39 évig dolgozott az ügyészi szervezetben, végigjárta a ranglétrát a fogalmazótól a járási ügyészségi és főügyészségi ügyészen át a fellebbviteli főügyészségig, tavaly érte el a 65 éves felső korhatárt – írja az Index összefoglalója.

Fejes Péter csaknem négy évtizedes pályafutása során olyan jelentős büntetőügyekben képviselte a vádat, mint a körmendi gyermekgyilkosság vagy a vörösiszapper. Polt Péter korábban bizalomvesztésre hivatkozva leváltotta főügyészi posztjáról, kedden viszont az államfő ajánlására és a Tisza Párt frakciójának támogatásával kilenc évre megválasztottákk legfőbb ügyésznek.

Nagy Gábor Bálint, az előző legfőbb ügyész 2026. július 22-én jelentette be lemondását, miután korábban Magyar Péter miniszterelnök többször is felszólította az általa „Orbán-báboknak” nevezetz közjogi méltóságokat, köztük őt is a távozásra.