Súlyos eladási hullám söpört végig a világ tőzsdéin a múlt héten, a zuhanás pedig pénteken csúcsosodott ki, amikor valóságos pánikhangulat uralkodott el az amerikai részvénypiacokon. Különösen a technológiai részvényeket ütötték a befektetők, az S&P 500 pedig egészen a Covid-pánik óta nem látott veszteségsorozatot szenvedett el. Az eladási hullám hétfő reggel Ázsiában is folytatódott, Európában azonban már kisebb felpattanás kezdődött. Amerikában a nap korábbi szakaszában is nagyobb emelkedésre volt kilátás, Jensen Huang visszatérésének hírére azonban valósággal kilőttek a piacok, a Nasdaq 7 százalékos pluszban nyitott, míg az Nvidia 33 százalékos emelkedéssel kezdte a napot.