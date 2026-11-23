A történelmi mérföldkövet vasárnap érték el, miután Chuck Hubbard demokrata párti jelölt legyőzte Virginia Foxxot, a régóta hivatalban lévő republikánus képviselőt Észak-Karolinában. Az újraszámlálás után Hubbard mindössze 330 szavazattal vezetett választókerületében.
A republikánusok eddig 173 képviselői helyet szereztek. Négy választókerületben még nem állnak rendelkezésre az eredmények, ezekben decemberben második fordulót tartanak.
Januártól a demokraták a kongresszus mindkét házában, így a képviselőházban és a szenátusban is többséggel fognak rendelkezni, így jelentős ellenállást tudnak tanúsítani a republikánus párti Donald Trump elnökkel szemben hivatali idejének második felében.