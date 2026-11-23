Labossa Lajos tájékoztatása szerint a Hunguest Hotels korábban bejelentette szándékát a Hotel Pancho üzemeltetésének átvételére, a felek között azonban végül nem született megállapodás, így a szálloda nem került a cég üzemeltetésébe.

Az OPUS GLOBAL Nyrt. a tőzsde honlapján szeptember 14-én jelentette be, hogy Pannon Hospitality Kft. néven 100 százalékos tulajdonú leányvállalatot alapított a Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt., az új cég a felcsúti Hotel Pancho üzemeltetését fogja ellátni, a kőszegi Hotel Benedict üzemeltetését pedig lezárják.

Az OPUS GLOBAL Nyrt. ismertette: az érdekkörébe tartozó, konszolidációba bevont Hunguest új leányvállalatának létrehozása a zrt. hosszú távú növekedési stratégiájával összhangban a jelenlegi és jövőbeni szállodaüzemeltetési projektjeik hatékony megvalósítását, valamint üzemeltetési portfóliójának további bővítését szolgálja.

Az akkori tájékoztatás szerint a Hunguest Zrt. az újonnan alapított társaság keretében fogja ellátni a Felcsút belterület 738. helyrajzi szám alatt nyilvántartott "kivett sporttelep" ingatlanon elhelyezkedő, szállás épület rendeltetésű, 5064 négyzetméter hasznos alapterületű építmény (Hotel Pancho) üzemeltetését.

A Magyar Hang szombaton arról írt, hogy információi szerint a 2022-ben megnyitott felcsúti Hotel Pancho idén december 20-án bezár. Azt írták, hogy a személyzetet is értesítették a döntésről.

A Hotel Pancho a felcsúti Puskás Akadémia sportkomplexum közvetlen közelében épült meg, és eredetileg ifjúsági sportszállónak szánták. Sajtóhírek szerint a beruházás mintegy 11 milliárd forint tao-támogatást kapott. A hotel 2022-ben négycsillagos, felnőttbarát szállodaként nyílt meg.

A nyitókép illusztráció.