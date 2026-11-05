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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 19-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Az agrárkármentesítésről is tárgyal a parlament e heti negyedik ülésnapján

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Egy nemzetközi szerződésről és két agrártárgyú törvényjavaslatról tárgyal e heti utolsó ülésnapján, csütörtökön a parlament.

A napirend szerint – amely az Országgyűlés honlapján olvasható – az ülés 9 órakor egy terjedelmes, több mint ezeroldalas nemzetközi szerződés kihirdetését kezdeményező törvényjavaslat vitájával kezdődik.

Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti politikai, gazdasági és együttműködési stratégiai partnerségi megállapodás az indoklás szerint egy 2000 óta hatályosat korszerűsít és vált le. Egyebek mellett megszünteti a még fennmaradó mexikói vámokat az uniós mezőgazdasági- és élelmiszeripari termékekre (köztük baromfi- és sertéshúsra, sajtokra és édességekre). Az érzékeny mezőgazdasági termékek esetében az EU csak mérsékelt vámkvóták keretében és sok esetben kvótán belüli vámokkal vállalt piacnyitást - olvasható az indoklásban.

Tárgyalja a parlament a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását.

Az agrárkamara működésével kapcsolatban a nyáron az Országgyűlés már módosította a törvényt, egyebek mellett lehetővé téve, hogy a szakmai működés helyreállításáig kamarai biztost nevezzen ki a miniszter. A mostani előterjesztés egy végleges, hosszú távon fenntartható működési modellt javasol kialakítani annak érdekében, hogy az agrárkamara politikai befolyástól mentesen, szakmai alapon, átláthatóan és hatékonyan lássa el közfeladatait.

A képviselők megvitatják a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítását, amely a termelők likviditási nehézségeinek csökkentése érdekében megteremteni az általános, minden kárnemre kiterjedő előlegfizetés lehetőségét. Ha az előterjesztést elfogadja a parlament, a kifizetés már 2026 decemberében megtörténhet.

A törvényjavaslat indoklása szerint

a 2026-os kárenyhítési évhez kapcsolódóan 1,62 millió hektárra érkezett kárbejelentés.

Ebből 1,5 millió hektár aszálykár, 65,2 ezer hektár tavaszi fagykár, amely jelentősen meghaladja az előző évek kárbejelentési adatait – olvasható a parlamenti honlapon.

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Kezdőlap    Belföld    Az agrárkármentesítésről is tárgyal a parlament e heti negyedik ülésnapján

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