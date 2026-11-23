A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Deutsch Tamás, a Patrióták Európáért EP-frakció témafelelőse azt mondta, hogy a tervezet „minden eddigi javaslatot alulmúl", ugyanis továbbra is fenntartja az Európai Bizottság eredeti tervezetében szereplő, „teljesen elfogadhatatlan" javaslatot: a közös agrárpolitika (KAP) és a kohéziós politika forrásainak radikális csökkentését.

A politikus véleménye szerint a javaslat olyan új uniós bevételekre tesz konkrét javaslatot, melyek „rendkívül hátrányosan érintik a gazdaságilag fejletlenebb tagállamokat". A tárgyalásokat terheli még a néppárti német kancellár zsarolása: Friedrich Merz szerint ugyanis Ukrajna finanszírozásának növelése a következő uniós pénzügyi keretterv elfogadásának feltétele – hívta fel a figyelmet.

Deutsch szerint az Európai Tanács soron következő, csütörtökön kezdődő ülése nem a közös agárpolitika és a regionális fejlesztési politika pénzügyi forrásainak javasolt radikális megkurtításának elutasításáról fog szólni, ugyanis - mint kifejtette - a német kancellár a következő hétéves pénzügyi keretterv elfogadásának előfeltételéül szabta, hogy a már eldöntött 2026-2027-es 90 milliárd eurós támogatás mellé 2027-re még adjon az EU sok tízmilliárd eurót Ukrajnának.

Emlékezetetett: az Európai Bizottság „a német kancellár nyomására" újabb 45 milliárd eurós támogatást javasol 2027-re, és az új hétéves költségvetésbe további mintegy 366 milliárd euró támogatást épített be Ukrajnának.

„Határozottan ellenzünk minden olyan zsaroló kísérletet, mely a következő többéves pénzügyi keretköltségvetésről szóló megállapodást attól tenné függővé, hogy Ukrajna kap-e még több uniós támogatást 2027-ben" – fogalmazott a fideszes politikus, majd hozzátette: az uniós állam-, illetve kormányfőknek inkább a következő hétéves uniós költségvetés legégetőbb témájával, az agrár- és fejlesztési források „elképesztő mértékű" csökkentésének elutasításával kellene foglalkoznia.

Friedrich Merz német kancellár – aki a közelmúltban összekapcsolta a hétéves uniós költségvetés elfogadását az Ukrajnának nyújtandó új segélyek finanszírozásáról szóló megbeszélésekkel – elutasította vasárnap az Európai Unió hosszú távú költségvetésére vonatkozó legújabb kompromisszumos javaslatot, mondván, hogy az túlságosan sok kiadással számol.

António Costa, az Európai Tanács elnöke szombaton előterjesztett, 2028-2034-es időszakra vonatkozó, jelentősen átdolgozott tervezete hozzávetőleg 204 milliárd euróval kevesebb kiadással számol a korábbi elképzeléseknél. Kevesebb jutna egyebek között a versenyképességi, védelmi kiadásokra, valamint a strukturálisan lemaradó régiók támogatására.

Costa – aki a költségvetési megállapodás eléréséhez elengedhetetlennek tartja az új bevételi forrásokat – elvetette az uniós bizottság által javasolt társaságiadó-alapú bevételi forrást, helyette pedig a digitális szolgáltatásokon alapuló új saját forrás bevezetését javasolja.