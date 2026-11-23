A fegyveres konfliktusok és a katonai tevékenységek környezeti és humanitárius hatásait kutató Conflict and Environment Observatory-val (CEOBS) közösen készített 125 oldalas jelentésben kiemelték, hogy az izraeli hadsereg támadásai az övezet földterületének mintegy 78 százalékát érintették, a területi elemzések során pedig az övezet több mint 99 százalékában találtak potenciális szennyezésre utaló jeleket.

A Gázában elkövetett pusztítás és szennyezés az emberi túléléshez és biztonsághoz szükséges alapvető feltételeket rombolja le – szögezte le Amitabh Behar, az Oxfam ügyvezető igazgatója.

A jelentés összeállítói aláhúzták, hogy a nehézfémek, a robbanószerek maradványai, illetve a lerombolt épületekből származó azbeszt, valamint a levegőbe, a talajba és a vízbe jutott dioxin és egyéb biológiai szennyeződések még hosszú évtizedekig fenyegetést jelentenek az ott élők számára.

A területi elemzés mellett műholdas felvételekre, távérzékelésre és nyílt forrású adatokra támaszkodó elemzés összeállítói kitértek az izraeli hadsereg által bevetett lőszerek és a lerombolt lakóépületek és a megrongálódott infrastruktúra káros környezeti hatásaira is.

Lamia Abdul Samad, a jelentés egyik összeállítója arra is figyelmeztetett, hogy a szennyezés nyomán hosszútávú egészségi károsodások és problémák – például koraszülés, születési rendellenesség, rák és légzőszervi megbetegedés – várhatók.

A jelentésben rámutattak arra, hogy a támadások nyomán működésképtelenné vált az övezetnek mind a hat szennyvíztisztítója, így a szennyezett víz behatolt a talajba, és a Földközi-tengerbe is eljutott.

Ennek az egészségre gyakorolt káros hatását tovább súlyosbítják a térségben dúló erős viharok, amelyek során az esővízzel kevert szennyvíz elmossa a menekülttáborok sátrait.

Mindazonáltal egyelőre nem lehet megállapítani a szennyezés pontos mértékét, mert a tesztelést végző laboratóriumok a támadások nyomán szintén megsemmisültek, az új felszereléseket, valamint a tesztelések elvégzésére kijelölt szakembereket pedig az izraeli hatóságok nem engedik be – olvasható a jelentésben.

Az Oxfam emellett átfogó, független környezetfelmérést sürgetett annak érdekében, hogy pontos képet kaphasson a Gázai övezetet ért környezeti károkról.

A jelentést szemléző BBC brit hírcsatorna felidézte, hogy februárban az ENSZ egyik különleges jelentéstevője azt közölte, hogy csaknem két év alatt több mint 200 ezer tonna robbanószert dobtak le a Gázai övezetre, ami megfelel 13, a hirosimai atomtámadásban használt bomba mennyiségének.

A csatorna által idézett dermatológus, Alá Abu Hadzsar azt is elmondta, hogy az övezetben a háború kezdete óta - a környezetszennyezés és a menekülttáborokban uralkodó elégtelen higiéniai körülmények miatt - ötszörösére nőtt a bőrbetegségek száma, hozzátéve, hogy az új megbetegedéseket elsősorban gyermekek körében regisztrálták.