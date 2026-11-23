December 20-án végleg befejezi működését a felcsúti Hotel Pancho, a dolgozókat pedig már értesítették a döntésről. A korábbi értesülést vasárnap A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány is megerősítette a honlapján közzétett közleményben – számolt be róla a 444.

A tájékoztatás szerint a kollégiumi létszám csökkenése miatt a gyerekek elhelyezését a jövőben egyetlen épületben, összevontan oldják meg. Ezt a lépést „a gazdasági hatékonyság növelésével és a működési költségek csökkentésével” indokolták.

A döntés értelmében az alapítvány szerződést bont a szállodát üzemeltető Puskás Ferenc Sport Hotel Nonprofit Kft.-vel, emiatt a cég szünetelteti tevékenységét az állandó nyitva tartás pedig 2027. január 1-től szűnik meg.

„Az épület ezt követően az eseti igényekhez igazodóan szolgál ifjúsági szálláshelyként és a sportolók rehabilitációját segítő helyszínként” – írta bejelentésében az alapítvány.

A Hotel Pancho 2022-ben nyitott meg, jelentős csúszással az eredeti tervekhez képest.

Az építkezésre korábban állami tao-támogatást is kértek, mivel eredetileg ifjúsági sportszállásnak tervezték.

A G7 korábbi összesítése szerint a beruházás összköltsége a tervezett 1,5 milliárd forint helyett már 2020 végén elérte a 11 milliárdot.