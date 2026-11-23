Többen összeestek egy vasárnapi misén a dél-németországi Bad Grönenbachban, összesen 19 ember, köztük 4 gyerek szenvedett szén-dioxid-mérgezést – írja a német SWR beszámolója nyomán az AC News.

A bajor település kastélykápolnájában mintegy ötvenen vettek részt a Szent Péter Papi Testvérület vasárnapi istentiszteleten. A rendőrség beszámolója szerint egyre többen lettek rosszul, hányingerre és légzési nehézségekre panaszkodtak. A segélyhívás délelőtt 10:50 körül érkezett,

a helyszínre kiérkező tűzoltók nagyon magas szén-monoxid-koncentrációt mértek a kápolnában.

A német lap beszámolója szerint az első vizsgálati eredmények arra utalnak, hogy az új fűtőberendezés automatikus leállítója nem működött megfelelően. A rendőrség vizsgálja, hogy műszaki hiba vagy a készülék helytelen kezelése okozta-e a mérgezést.