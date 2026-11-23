Radnai Márk bejegyzésében azt írta, lezárult a közmédia új vezetésének kiválasztása is, és eljött a pillanat, hogy „a ti véleményetek is eljusson azokhoz, akik a jövő közmédiáját alakítják”. A Közhangon megosztott javaslatokat, véleményeket és elképzeléseket átadják a Független Közmédia Testületnek és a közmédia új vezetésének.

Hozzátette: a közmédia jövőjén keresztül most veletek együtt megmutatjuk, hogyan válhat mindez a gyakorlat a mindennapi kormányzás természetes részévé is.

A kozhang.hu oldalon olvasható összegzés szerint a társadalmi egyeztetésen két hónap alatt több mint 16 ezren mondtak véleményt tíz témakörben. A válaszokat névtelenül, összesítve elemezték, és a felnőtt internetező népesség összetételéhez igazították.

Az ország több mint 1200 településéről, minden korcsoportból érkeztek válaszok. A diplomások és a budapestiek többen voltak a kitöltők között, mint a népességben, ezért az eredményekben a válaszaik kisebb súllyal számítottak.

A közmédia küldetésével kapcsolatban a kitöltők többsége úgy vélekedett: a hiteles, tényszerű tájékoztatás a közmédia első számú feladata, ezt 34 százalékuk jelezte.

A közszolgálatiságot és a hozzáférést, vagyis hogy a közmédia legyen mindenkié, a résztvevők 17 százaléka említette, emellett további fontos szempontok voltak, hogy maradjon független a politikától (15 százalék) és lásson el oktatási feladatot (9 százalék)

A nagy többség szerint a hitelesség és a függetlenség a közmédia legnagyobb értéke (85 százalék), további fontos tényező, hogy mindenkihez szóljon (71 százalék), és legyen ingyenes (62 százalék).

Ha a válaszadók terveznék a közmédia költségvetését, a legtöbben hírekre, kultúrára és oktatásra költenének. Országos hírekre és közéleti műsorokra a kitöltők 89 százaléka, kulturális és ismeretterjesztő műsorokra 75 százalék költene, míg a sportközvetítések esetében alacsonyabb az arány, az olimpiát 46 százalék a labdarúgó vb-t 28 százalék válogatta be az összeállításába.

A médiafogyasztási szokásokról az derült ki a felmérés alapján, hogy napközben főleg online médiumokat fogyasztanak a válaszadók, akiket este inkább a televízió köt le. Kora reggel a rádió és az online hírportálok vezetnek, este a televízió legfőbb kihívói a YouTube és a többi videós streamingszolgáltatás.

Este a legtöbben híradót néznének a közmédia műsorában (48 százalék), reggelre a legtöbb válaszadó szintén híreket tenne (41 százalék). Napközben a legtöbben (45 százalék) ismeretterjesztő, tanácsadó műsort néznének vagy hallgatnának szívesen.

Érdeklődési témák és műfajok szerint a válaszadók háromnegyedét érdeklik közéleti tartalmak, népszerű a tudomány és a technológia (61 százalék), valamint a világpolitika (58 százalék) is.

A magyarországi témák közül a legtöbben ugyancsak a társadalom és közélet témájában mélyednének el (52 százalék), emellett nagy a kereslet a magyar találmányokat (43 százalék) és a magyar történelmet bemutató alkotásokra (29 százalék).

A műsorötletek közül a tudományos eredményeket közérthetően bemutatók kapták a legtöbb támogatást. A közmédia volt vagy jelenleg is futó műsorai közül megőrzendőként a Deltát említették a legtöbben (18 százalék), utána a Híradót (11 százalék) és az Ablakot (8 százalék).

A legtöbben az országos médiában megjelenő helyi történetek értékét a tájékoztatásban, a követendő példák bemutatásában és egymás megismerésében látják. Hasonló arányban (14 százalék) gondolják úgy, hogy csak a kiemelkedő helyi esetek valók az országos közmédiába.

Kistelepülésen inkább közösségi és kulturális, nagyvárosban közéleti helyi történeteket látnának inkább a közmédiában a válaszadók. Emellett azért is fontos számukra, hogy legyen helyi hírszolgáltatás, értesüljenek a helyi problémákról.

A felmérés szerint a dokumentumfilmek, sorozatok és játékfilmek is formálják, hogy hogyan gondolnak az emberek más közösségekre. Az álhírek terjedését a kitöltők 88 százaléka súlyos problémának tartja, saját magát 19 százalék érzi erősen kitettnek. A választani tudók több mint negyede már osztott meg olyan hírt, amelyről csak később derült ki, hogy hamis. Három százalékukkal ez többször is előfordult, 70 százalékuk viszont azt írta, hogy még sosem tett ilyet.

A helyi hírekről legtöbben közösségi oldalakon és személyes kapcsolatokon keresztül tájékozódnak. A válaszadók 66 százaléka helyi Facebook-csoportból, 48 százaléka ismerősöktől informálódik a lakóhelye ügyeiről.

A híradóval kapcsolatban a válaszadók 21 százaléka a tényszerűséget írta a hitelesség legfontosabb feltételének. Az is fontos, hogy csak ellenőrzött, megnevezett forrásokat használjanak (15 százalék), és 14 százalékuk várja, hogy politikailag független legyen a híradó – derül ki a Közhang összesítéséből.