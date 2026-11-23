Vitézy Dávid azt írta: több mint 32 milliárd forintból építik meg az új villamosvonalat a Szent Gellért tér és a Budafoki út között.

Elsőként a közműkiváltási munkák indulnak el, ezért

november 26-tól négy napra lezárják a budai alsó rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Rákóczi híd között.

Hozzátette, hogy ez az első nagyobb lezárással járó munka, és 2029-ig még számos hasonlóra kell számítani Budapesten.

Vitézy Dávid november 15-én jelentette be, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kiírta a tervezési feladatokat a budai fonódó villamoshálózat Budafoki úti meghosszabbítása.

A tárcavezető akkori tájékoztatása szerint projektet még közgyűlési képviselőként kezdeményezte, most a Tisza-kormány által biztosított és hazahozott uniós forrásokból indulhat el a tervezés közbeszerzési eljárása.

A tervezési feladatokban többek között szerepel egy új villamospálya megtervezése a Budafoki út mentén, első ütemben az Építész utcáig, majd Budafok vasútállomásig, valamint a hiányzó vágánykapcsolatok kialakításának előkészítése az Irinyi József utcánál és a villamoscsomópontok és végállomások fejlesztése – ismertette.

A miniszter rámutatott, az elmúlt években több mint tízezer ember költözött a területre, miközben minőségi kötöttpályás közlekedés nem áll rendelkezésre, így állandósultak a dugók.