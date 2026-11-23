A hétéves uniós költségvetés és más ügyek kapcsán hangsúlyozta: az Európai Unió más országainak fontos figyelembe venni és megérteni, hogy a közép-európai országok történelmi örökségüket tekintve eltérőek.

Ezekhez az országokhoz a háború is közelebb van, mint más tagországokhoz, jelentősebben érinti őket a migrációs nyomás, valamint a magas energiaárakkal is sokkal inkább szembesülnek – tette hozzá.

Úgy vélte: ha Közép-Európa és közte a V4-es országok sikeresebbek, biztonságosabbak és fejlődőképesebbek, akkor az egész Európa számára jó.

Ha prosperitás van Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában vagy Csehországban, akkor oda könnyebb befektetni és nagyobb profitot lehet elérni, ez mindenkinek érdeke – mutatott rá.

A magyar miniszterelnök elmondta: a találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy addig nem érdemes Európa versenyképességéről beszélni, „amíg ilyen energiaárak vannak” és örömmel csatlakoztak Csehország leveléhez az európai kibocsátási rendszer revíziójáról, az ETS2 elhalasztásáról.

Rámutatott: a V4-ek nem az aszály elleni és a klímaváltozás elleni célokat kérdőjelezik meg, hanem nem fogadják el, hogy a lakosságukra és a közlekedésükre kompenzáció nélkül nagy terheket rójanak európai partnereik.

António Costának, az Európai Tanács elnökének az unió 2028-2034 közötti költségvetéséről szóló javaslatáról azt mondta, hogy azt semmilyen módon nem tekinti tárgyalási alapnak.

A ciprusi és az ír elnökség alatt elmozdultak egy jó, most meg egy nagyon rossz irányba - vélekedett.

A miniszterelnök beszámolt arról: hosszú üzenetet írt az Európai Tanács elnökének, aminek a vége az volt, hogy teljesen feleslegesnek tartja a csütörtöki és pénteki megbeszélést.

Érdemes lenne inkább akkor leülni, amikor elmozdulnak egymás felé a javaslatok, nem érdemes Brüsszelben eltölteni két napot azért, hogy utána ne értsünk egyet semmiben – hangoztatta.

Vélekedése szerint komolyan kell egymást venni, akár közép-európai országokról, akár nettó befizetőkről beszélnek.

A kormányfő a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy nem fogadják el azt, hogy Ukrajna finanszírozását összekössék a hétéves uniós költségvetéssel.

Megerősítette: ahogyan Szlovákia, Lengyelország, Csehország és Ausztria, úgy Magyarország is szolidáris Ukrajnával és minden segítséget megadni.

„Ezt korábban is megtettük és a jövőben is meg fogjuk tenni” – fogalmazott Magyar Péter, megerősítve,

nem elfogadható, hogy az egyébként is kifeszített uniós költségvetésben kötelező módon ezt ránk oktrojálják, ezzel fenyegessenek vagy feltételként szabják meg.

A migráció kérdését érintően Magyar Péter kifejtette: a V4-ek és Ausztria is egyetért egy határozott, kemény és következetes fellépésben, ezek a tagállamok mindig ezen az állásponton voltak.

Emlékeztetett arra: 2015 óta Magyarország euromilliárdokat fizetett azért, hogy megvédje a saját déli határát, ezzel pedig a kontinens külső határait.

Európa külső határait védő országok ezért sokat áldoznak, ezt pedig érdemes figyelembe venni a hétéves költségvetésnél - mutatott rá a magyar miniszterelnök.

A V4-ek közötti esetleges vitás pontokról szóló újságírói kérdésre a kormányfő jó kiindulási pontnak nevezte a V4-ek Közép-Európa versenyképességéről kialakított álláspontját, szavai szerint ezt a 65 millió embert senki nem tudja megkerülni Brüsszelben.

„Mi ráérünk”, minket nem hajt az idő, az előző kormány miatt Magyarország évekig nem kapott uniós forrásokat, most kaptunk meg 16 milliárd eurót, amit fel kell használnunk – hangoztatta.

Magyar Péter rámutatott: bizonyos kormányok szeretnék egyes uniós tagállamok költségvetésének csökkentésével növelni a támogatottságukat,

Magyarország azonban nem fogja megfizetni más tagállam rossz társadalmi-politikai döntéseinek az árát.

Mi ott leszünk, konstruktívak leszünk, pontosan tudja mindenki Brüsszelben, körülbelül hol van az arany középút és hol van a kompromisszum – mondta a kormányfő.