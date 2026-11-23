Magyar Péter napirend előtti felszólalására a parlamenti frakciók is reagálhattak hétfőn, erre a kormányfő viszonválasz formájában reagálhatott.

Magyar Péter javasolta, mindenki menjen ki a Városligetbe korcsolyázni, a fideszesek is, ha még ki mernek menni.

Szerinte Toroczkai László vallásalapító, amikor a brüsszeli államvallásról beszél, szerinte a magyarokat nem ez érdekli, hanem a kórházak helyzete és az oktatás, és ne Ukrajna gyalázásával foglalkozzon, hanem a kárpátaljai magyarok ügyével, szorgalmazta a kormányfő a Mi Hazánk frakcióvezetője felé fordulva.

Jelezte, a Határtalanul program nem a határon túliakat segíti, hanem az anyaországiak utazását oda, és bejelentette, a kárpátaljai magyar iskolák támogatását eközben 300 millió forinttal növelik, ahogy azt Nacsa Lőrinc (KDNP) is javasolta.

Ígérte, fel fogja vetni a munkácsi Turul ügyét is, bár nem gondolja, hogy ez most ott a legfontosabb az ottaniaknak.

Rétvári Bence (KDNP) felé fordulva reményét fejezte ki, hogy ezúttal nem közpénzből fordítanak majd adakozásra.

Felé és Bóka János (Fidesz) felé fordulva jelezte, hogy miközben a szankciók és Ukrajna ellen hergelték az embereket, az összes szankciót megszavazták Oroszország ellen az előző kormány idején.

Megerősítette: a magyar kormány nem támogatja, hogy az EU úgy döntsön, hogy a költségvetés terhére támogassák Ukrajnát. Ennek ellenére 4-5 ilyen finanszírozási csomagot megszavaztak az előző kormány idején. E mentén kérdezte: miért finanszíroztak gyűlöletkeltő plakátokat, amikor ők is megszavazták ezeket a javaslatokat? Szerinte átverték a szavazókat, és megpróbáltak bennük gyűlöletet kelteni.

Ám a Tisza-kormány álláspontja szerinte tiszta az ügyben: nehéz ellenállni a nyomásnak, Orbán Viktornak ez nem is sikerült, jóváhagyta a szankciókat, miközben mást mondott a nyilvánosságban.

Magyar Péter azt is tudakolta a Fidesz-KDNP-től, hogy rendben van-e, hogy Szijjártó Péter Moszkvából kért segítséget, hogy Kapitány Istvánt le tudja járatni. Szerinte itt az ideje, hogy bocsánatot kérjenek Kapitány Istvántól és más magyar civilektől.

Seszták-ügy

Ezt követően a Seszták-ügyről beszélt: távoznia kell-e vagy sem? Politikai fogoly vagy sem? Kell-e etikai vizsgálat egy politikai fogollyal szemben vagy sem?

A Seszták-ügy Fabó-szálát is kommentálta. Szerinte Barna Jánostól származnak az információk, aki „a Fidesz nógrádi közgyűlésének elnöke”. Az ügyet szerinte a minden pert elvesztő TV2 viszi, Barna János pedig elismerte, hogy ő az informátor, és egy idő után több kérdésre nem válaszolt, pártkötődését pedig a csatorna elhallgatta.

Az is ismert szerinte, hogy Seszták Miklósnak Fabó Györggyel közös céghálói vannak, emiatt felmerül, hogy a Fidesz-KDNP öngólrúgási versenyt hirdetett-e meg.

Fabó György számlagyárügyében pedig Pintér Sándor körei több ponton is érintettek, a NAV kiszállt, házkutatást és lefoglalásokat is tartott.

Magyar Péter emlékeztetett arra is: Seszták Miklós mentelmi jogának kiadásához a Fidesz-KDNP nem járult hozzá, miközben Sesztákot bűnszövetségben elkövetett bűncselekménnyel gyanúsítják.

Kevés humor, sok hazugság

Bóka János felszólalását vérszegénynek nevezte, kevés humorral, sok hazugsággal. Emlékeztette, megszavazták több alkalommal Ukrajna finanszírozását, közben itthon gyűlöletet keltettek, behívóval riogatták az embereket.

A hazugságért, kérte Magyar Péter, még addig kérjen bocsánatot a Fidesz és a KDNP, amíg még itt van a parlamentben.

Szentkirályi Alexandrát ezen a ponton amiatt kritizálta, hogy folyamatosan csak telefonozik, semmit nem tesz hozzá a parlamenti munkához.

Bóka Jánostól azt tudakolta, elhiszi-e a TV2 meséjét vagy kiáll amellett, hogy Seszták Miklós mondjon le, mert nem lehet egyszerre A-t vagy B-t képviselni.