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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 19-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter-beszéd és az ügynökakták témája is lesz hétfőn az Országgyűlésben

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ELŐZMÉNYEK

A múlt heti sűrű négy nap után viszonylag rövid, ám intenzív politikai vitákkal teli hétfői ülésnappal zárja kéthetes ülését az Országgyűlés. Reggelre a nemzetbiztonsági bizottságot is összehívták, a téma az ügynökakták lenne, de a Tisza nem vesz részt az ülésen Magyar Péter közlése szerint.

A múlt héten hétfőtől csütörtökig többek között legfőbb ügyészt választott és elfogadta december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítását az Országgyűlés. A négynapos ülésezést most hétfőn a kéthetes ülésszak zárónapja követi.

A november 9-i ülés 13 órakor kezdődik. Ezután az elfogadott és az Országgyűlés honlapján is megtalálható napirend szerint a képviselők megemlékeznek a magyar jelnyelv napjáról.

Ezt Magyar Péter kormányfő napirend előtti felszólalása követi majd. Lesz miről beszélnie, hiszen a múlt hét legnagyobb vihart kavart eseményei közé tartozik a „tisztítótűz művelet” további állomásai mellett az ügynökakták megnyitása is, amely nem volt zökkenőmentes: Lezsák Sándortól maga Magyar Péter is bocsánatot kért, miután 163 másik ember mellett ő is tévesen, megfigyeltként és nem beszervezettként került fel a listára. Várhatóan erről a témáról is szó lesz.

Az Országgyűlés kéthetes ülése hétfőn a kérdésekkel és az azonnali kérdésekkel zárul, várhatóan 17:30 környékén.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter-beszéd és az ügynökakták témája is lesz hétfőn az Országgyűlésben

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Magyar Péter-beszéd és az ügynökakták témája is lesz hétfőn az Országgyűlésben

Magyar Péter-beszéd és az ügynökakták témája is lesz hétfőn az Országgyűlésben
A múlt heti sűrű négy nap után viszonylag rövid, ám intenzív politikai vitákkal teli hétfői ülésnappal zárja kéthetes ülését az Országgyűlés. Reggelre a nemzetbiztonsági bizottságot is összehívták, a téma az ügynökakták lenne, de a Tisza nem vesz részt az ülésen Magyar Péter közlése szerint.
 

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Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
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