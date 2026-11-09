Magyar Péter-beszéd és az ügynökakták témája is lesz hétfőn az Országgyűlésben

A múlt héten hétfőtől csütörtökig többek között legfőbb ügyészt választott és elfogadta december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítását az Országgyűlés. A négynapos ülésezést most hétfőn a kéthetes ülésszak zárónapja követi.

A november 9-i ülés 13 órakor kezdődik. Ezután az elfogadott és az Országgyűlés honlapján is megtalálható napirend szerint a képviselők megemlékeznek a magyar jelnyelv napjáról.

Ezt Magyar Péter kormányfő napirend előtti felszólalása követi majd. Lesz miről beszélnie, hiszen a múlt hét legnagyobb vihart kavart eseményei közé tartozik a „tisztítótűz művelet” további állomásai mellett az ügynökakták megnyitása is, amely nem volt zökkenőmentes: Lezsák Sándortól maga Magyar Péter is bocsánatot kért, miután 163 másik ember mellett ő is tévesen, megfigyeltként és nem beszervezettként került fel a listára. Várhatóan erről a témáról is szó lesz.

Az Országgyűlés kéthetes ülése hétfőn a kérdésekkel és az azonnali kérdésekkel zárul, várhatóan 17:30 környékén.