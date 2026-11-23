A 14,2 millió euró költségvetésű program 2022-ben kezdődött nyolc országban 65 százalékos EU-támogatással. A kezdeményezés célja a Dunán kialakult, természetvédelmi jelentőségű hordalékszigetek helyreállítása vagy fenntartása.

A DDNPI honlapján azt írta, hogy a Duna melletti természetvédelmi szervezeteket tömörítő Danubeparks Egyesület 900, különböző méretű, eredetű és természetességű szigetet azonosított a Dunán, a Wildislands honlapja szerint ezek közül 147 érintetlen. Ezek a szigetek előbb-utóbb hozzánőnek a parthoz, eltűnik a sziget és a part közötti mellékág.

A nemzeti park beszámolója szerint a Gemenc északi részén lévő Korpádi-szűkületben három hosszú sarkantyú áramlási holtterében halmozódott fel a Duna által szállított homok, a magasabb részeken többnyire fehér fűzekből álló, puhafás ligeterdő, lejjebb fűzcserjések, még lejjebb fedetlen homokzátony van. A szigetek és a part között mintegy másfél kilométer hosszú, feltöltődött mellékág jött létre, amely ívóhely és madárélőhely.

Ismertették, hogy a mellékág megtartása és a szigetek megóvása két lépcsőben történik. Elsőként a két alsóbb sarkantyút vágták át, és egy 40 méter széles, lépcsős átvágást alakítottak ki olyan mélyen, hogy kisvizes időszakokban is lehessen víz a mellékágban. A második fázisban a mellékágban egy 1600 méter hosszú, nyolc méter fenékszélességű vezérárkot alakítanak ki. A beavatkozással 30 ezer köbméter hordalékot, jórészt homokot távolítanak el, és helyeznek vissza a Duna főmedrébe, ahonnan a víz tovább szállíthatja azt.

A DDNPI az MTI érdeklődésére azt írta, hogy a kotrást 2026 második félében tervezték, a Duna huzamos, rekordalacsony vízszintje azonban eddig lehetetlenné tette a munkát, mivel azt a hatósági előírásoknak és a korábbi gyakorlatoknak megfelelően vízről kell végezni.

A kotrás utáni, tervezett fenékszint 82,4 méter a Balti-tengeri vízszint felett, amely csaknem fél méterrel van a hajózási kisvízszint alatt. Normál, kisvizes időszakban ez kis mértékű vízborítást jelent, de a jelenlegi, alacsony vízszintnél a főmedret sem tölti ki a Duna, így ez a mellékág – a többi helyszínhez hasonlóan – szárazon marad.

Hozzátették: a kivitelezésre az engedélyek mellett 2027. márciusig van lehetőség.

Az októberben Apatinban tartott LIFE Wildisland pályázati találkozón a partnerek úgy döntöttek, hogy kezdeményezik a projekt határidejének meghosszabbítását, így akár 2028-ban is lesz lehetőség a kotrásra, ha addig nem lesznek kedvezőbb vízszintek.

A projektismertető szerint a nyolc országban – Ausztriában, Bulgáriában, Horvátországban, Magyarországon, Németországban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában – együttesen 48 kilométer hosszan alakítják a folyómedret, 437 hektárnyi területen teszik lehetővé a víz áramlását és 352 hektárnyi ártéri erdő állapotát javítják erdősítéssel, az invazív fajok kezelésével. A magyar Duna-szakaszon az Erebe-, a Véneki-, a Táti-, a Korpádi- és a Mohácsi-sziget szerepel a megőrzési programban.