A múlt héten tartották a klub éves közgyűlését, ahol a tagok jóváhagyták az előző szezon pénzügyi beszámolóit, az aktuális idény költségvetését, valamint a jövő évi tagdíjakat. A rendes közgyűlést egy rendkívüli ülés követte, amelyen jóváhagyták a teniszlegenda kinevezését az igazgatótanácsba.

Pérez nem várta meg a végső hivatalos megerősítést; arra kérte a küldötteket, hogy engedjék Nadalt a vezetői asztalhoz és az igazgatótanácsi székébe – a terem pedig nagy tetszéssel fogadta a javaslatot.

Nadal bemutatásakor Pérez így fogalmazott: „Rafa olyan valaki, aki jellemével, a pályán és azon kívül tanúsított magatartásával, rendíthetetlen elkötelezettségével milliók tiszteletét és szeretetét vívta ki.”

Sokan a teremben többet láttak a történtek mögé. Úgy vélték, hogy az elnök jobbján kijelölt hely nem csupán protokollkérdés, hanem egyértelmű üzenet: Nadalt arra készítik fel, hogy egy napon átvegye az elnöki posztot.

Az elképzelés alapja Nadal Spanyolországon belüli különleges státusza. Ő nem csupán egy 22 Grand Slam-címmel büszkélkedő teniszbajnok, hanem a sport olyan szimbóluma is, aki ritka mértékű, makulátlan megbecsülést élvez, ráadásul gyermekkora óta nyíltan támogatja a Real Madridot.