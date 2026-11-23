A másodfokú bíróság is úgy látta, hogy az eljárás jövőbeni befolyásolásának, illetve a gyanúsított szökésének a veszélye továbbra is olyan fokú, hogy az eljárás jelenlegi szakaszában nincs lehetőség a letartóztatás helyett enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére. Továbbá a másodfokú bíróság szerint sem támasztható észszerű kétely a korrupciós bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanújával összefüggésben – írta a törvényszék.

Emlékeztettek arra, hogy az első fokon eljáró Budai Központi Kerületi Bíróság október 28-ai ülésén hosszabbította meg a gyanúsított letartóztatását 2027. január 30-áig, ám a döntéssel szemben Seszták Miklós és védője fellebbezést jelentett be.

A védő elsődlegesen a letartóztatás megszüntetését, másodlagosan ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet elrendelését kérte nyomkövető eszköz alkalmazásával, továbbá felajánlott 300 millió forint óvadékot.

A fellebbezés nyomán eljáró törvényszék viszont a letartóztatás valamennyi indokát tekintve osztotta az elsőfokú bíróság álláspontját, ezért helybenhagyta a döntést. Ugyanis a megalapozott gyanú szerinti bűncselekmények tárgyi súlya, a kiszabható büntetés nagysága a terhelt kimagasló anyagi helyzetével együtt értékelve megalapozza annak a veszélyét, hogy a gyanúsított az eljárás során elérhetetlenné válik. Ennek veszélyét erősíti az is, hogy a gyanú szerinti bűncselekmények szélesebb személyi kört érintettek, azokat szervezetten követték el – fűzték hozzá.

A törvényszék szerint az elsőfokú bíróság a bizonyítékok alapján helyesen következtetett arra, hogy a gyanúsított a bűncselekményhez köthető nagyobb mennyiségű készpénzt rejtett el, ezzel pedig befolyásolta a bizonyítási eljárást, továbbá a bizonyítási eljárás korábbi befolyásolásán túl, annak jövőbeli veszélye is alátámasztott.

Ugyanakkor a „dinamikusan folyó” eljárásban még olyan nyomozati cselekmények várhatók – a többi között további személyek kihallgatása –, amelyeket a terhelt objektíve befolyásolni képes, ez pedig érdekében is áll – tartalmazza a Fővárosi Törvényszék közleménye.

A Volánbusz-ügyben – amelyben Seszták Miklós gyanúsítottá vált – 2021-ben indult nyomozás hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával. A hatóságok szerint 2015-2018 között a Volán-társaságoknál hozzávetőleg 10 milliárd forint vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy 608 használt autóbuszt túlárazással szereztek be. A gyanú szerint Seszták Miklós és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezetője több mint 11 milliárd forintnyi vesztegetési pénzt vett át közvetítőn keresztült a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015-2018 között.

Emellett egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselője – szintén a gyanú szerint – több mint egymilliárd forintnyi „jogtalan előnyt” juttatott a volt fejlesztési miniszternek.

A Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal (NVVH) szeptember 28-án átvette az ügyet. Ezen a napon az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós mentelmi jogát, majd a bíróság elrendelte letartóztatását.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal november november 12-13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyében összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklóssal szemben folytatott büntetőeljárás keretében. A kutatás során a nyomozók nagy mennyiségű készpénzt találtak erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár.

November 14-én Papp Gábor, Seszták Miklós ügyvédje a Telex hírportállal közölte, nem védence pénzét találták meg a nyomozók, de az ügyvédi titoktartásra hivatkozva egyebet nem árult el. Másnap Unger Anna, az NVVH elnöke az RTL Klub műsorában azt mondta: egyelőre nem állítják, hogy a több mint hatmilliárd forintnak megfelelő készpénz része annak az összegnek, amelyet információik szerint Seszták Miklós tartott különböző ingatlanokban.

Magyar Péter reagált

A másodfokú bíróság szétzúzta a Fidesz-KDNP-TV2-hazugságokat a Seszták-ügyben – reagált Magyar Péter miniszterelnök a bíróság hétfői döntésére a Kormányzati Kommunikáció összegzése szerint.

Meghosszabbították Seszták és Matolcsy letartóztatását. A törvényszék szerint a bíróság helyesen következtetett a bizonyítékokból arra, hogy Seszták a bűncselekményhez köthető nagy mennyiségű készpénz elrejtéséről intézkedett – közölte a kormányfő a Facebook-oldalán. Kommentben hozzátette: „akkor a fidesz-TV2-KDNP-hazugságcunami befuccsolt…”