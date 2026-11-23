A Budai Központi Kerületi Bíróság 2027. február 23-ig meghosszabbította Matolcsy György volt jegybank elnök, valamint az ügyben érintett magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselője letartóztatását – olvasható a bíróság közleményében.

A bíróság az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet érintően 2027. március 23-ig a lakóhelyére korlátozott bűnügyi felügyelet és nyomkövető eszköz alkalmazását rendelte el.

Az MNB üggyel kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség indítványára a bíróság 2026. október 23-án egy hónapra elrendelte a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének, az ügyben érintett magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjének, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédnek a letartóztatását.

Az eljárás állására figyelemmel a főügyészség az újabb indítványában a meggyanúsított ügyvédet érintően a lakóhelyre korlátozott bűnügyi felügyelet és nyomkövető eszköz alkalmazásának az elrendelését, a másik két gyanúsított esetében pedig a letartóztatásuk három hónappal történő meghosszabbítását kérte. A gyanúsítottak védői indítványozták a kényszerintézkedés mellőzését vagy enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását.

A bíróságban a bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanújával kapcsolatban továbbra sem merült fel kétely és azt a rendelkezésre álló bizonyítékok továbbra is alátámasztják.

A bíróság kiemelte, hogy a bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja a kényszerintézkedés elrendelése óta beszerzett bizonyítékok által tovább erősödött. Habár a gyanúsítottak személyi és egzisztenciális körülményei rendezettek, a hatóságok előtt ismert tartózkodási helyükön megtalálhatóak voltak és a családi kapcsolataik szorosak, azonban a bevallott jövedelmük nem köti őket az országhoz, a munkájukat el tudják végezni akár más országból is.

Ezen túlmenően a nyomozó hatóság előtt egyelőre még ismeretlen vagyonnal rendelkezhetnek, akár külföldön is, ami az elrejtőzést megkönnyítheti számukra. Ezt segítheti továbbá az eljárásban érintett két külföldön tartózkodó személy is.

A gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmények miatt bűnösségük megállapítása esetén kiszabható magas büntetési tétel szintén a szökés, elrejtőzés veszélyét fokozó tényező. A bíróság kiemelte, hogy a nyomozás a megfelelő ütemben zajlik, a nyomozási cselekmények meghatározása, illetve a nyomozás taktikájának alakítása a nyomozó hatóság feladata.

Annak ellenére, hogy a gyanúsítottak hosszabb ideje tudnak a nyomozásról, alappal feltételezhető, hogy a továbbiakban még veszélyeztethetik a bizonyítás eredményességét, akár a tanúk befolyásolásával, akár a tárgyi bizonyítékok megsemmisítése érdekében történő összejátszással – fogalmaznak a közleményben.

Az eljárás jelenlegi szakaszában kirajzolódó, szervezettséget mutató és hosszabb időn át tartó elkövetés alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsítottak kényszerintézkedés alkalmazása nélkül további anyagi haszonszerzés, saját és családjuk életszínvonalának biztosítása céljából hasonló jellegű bűncselekmények elkövetését folytatnák, az elkövetői körhöz jutott vagyont érintően újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követnének el.

Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint az eljárás befolyásolásának a veszélye továbbra is olyan közeli és reális, hogy

a bizonyítási eljárás sérthetetlensége két terhelt esetében csak a teljes elszigetelésükkel biztosítható.

Matolcsy György esetében az eljárás jelenlegi szakaszában a letartóztatás valamennyi oka olyan nyomatékos, amelyet a felajánlott óvadék összege nem tud kellő mértékben mérsékelni, ezért a bíróság elutasította az óvadék iránti indítványt – írják.

A bíróság a harmadik gyanúsítottal kapcsolatban megállapította, hogy az eljárás jelenlegi szakaszában vele szemben is szükséges a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés alkalmazása. De az elrendelés óta beszerzett bizonyítékokra és a gyanú szerinti bűncselekményekben kirajzolódó szerepére figyelemmel, az elérni kívánt eljárási célok biztosításához elegendő az ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet elrendelése és nyomkövető eszközzel történő ellenőrzése.

A végzés nem végleges.