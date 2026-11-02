Magyar Péter: támogatjuk Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását

A Tisza-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Baka András köztársasági elnök nagyjából három hete nevezte meg új jelöltjét. Az Országgyűlés a héten szavaz a legfőbb ügyész személyéről.

Mint ismert, az előző legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt.

Baka András köztársasági elnök szeptember 21-én jelentette be, hogy Szathmáry Zoltánt, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyészét jelöli legfőbb ügyésznek.

Magyar Péter szeptember 22-én bejelentette, hogy a Tisza-frakció nem támogatja a jelöltet. Kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen a legfőbb ügyész.

A Sándor-palota még aznap közölte: a köztársasági elnök megtette javaslatát a legfőbb ügyész személyére, a döntés az Országgyűlés feladata és felelőssége.

Szeptember 28-án a parlament ismét leszavazta Szathmáry Zoltán jelöltségét. Sajtóhírek szerint Tisza-frakció többek között azért utasíthatta el Szathmáry Zoltánt, mert testvére az Alkotmányvédelmi Hivatal osztályvezetőjeként az ukrán pénzszállító autó március 5-i elfogása miatt indult büntetőeljárás egyik gyanúsítottja.

Az alaptörvény szerint a legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja kilenc évre a képviselők kétharmadának szavazatával.